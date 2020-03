Coronavirus: Se amana simularile pentru Evaluarea Nationala, Bacalaureatul si diferite probe practice

Ziare.

com

Monica Anisie, ministrul Educatiei, a organizat marti o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti.Astfel, ministerul anunta ca s-a aprobat "suspendarea cursurilor din toate unitatile de invatamant preuniversitar incepand cu data de 11 martie 2020 pana in data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire in functie de evolutia situatiei", masura fiind una preventiva, care nu are la baza considerente de ordin medical.De asemenea,Alte precizari de la Ministerul Educatiei:, iar validarea inscrierii se va prelungi cu o saptamana, dupa deschiderea scolilor. Totodata, si activitatea de evaluare psihosomatica pentru clasa pregatitoare se va amana pana dupa reluarea cursurilor.a procesului educational afectat de suspendarea cursurilor in perioada 11-22 martie 2020.- Ministerul Educatiei si Cercetarii incurajeaza. Chiar daca ele nu inlocuiesc cursurile clasice, acestea au rolul de a mentine comunicarea intre elevi si cadrele didactice.pana la o data care va fi comunicata ulterior.- Activitatile din cadrul programului "Scoala dupa scoala" care functioneaza in unitatile de invatamant de stat sau particularein aceasta perioada.Totodata, "programele de studii privind schimbul de experienta, respectiv stagiile de practica in spitale ale studentilor si cursantilor scolilor postliceale sanitarepana pe 31 martie, daca nu au fost incepute anterior datei adoptarii prezentei hotarari (nr. 6/09.03.2020)".Comunicatul remis Ziare.com mai precizeaza ca Anisie a cerut inspectorilor generali si inspectorilor generali adjuncti sa existe o informare si o comunicare continua intre cadrele didactice, parinti si elevi."Este foarte important ca in aceasta perioada in care cursurile sunt suspendate, elevii sa nu se expuna in spatii aglomerate.Mentionam ca numarul elevilor afectati de suspendarea cursurilor este de aproximativ trei milioane", mai arata sursa citata.Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a decis, luni, sa isi asume varianta inchiderii scolilor si gradinitelor timp de o saptamana si jumatate , urmand ca masura sa fie prelungita, daca situatia o va impune.Decizia se aplica de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, a anuntat premierul Ludovic Orban luni seara.Amintim ca luni, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut apel la Comitetul pentru Situatii de Urgenta sa ia decizia de a inchide scolile. Dupa cateva ore, Monica Anisie, ministrul Educatiei, a hotarat suspendarea desfasurarii tuturor olimpiadelor scolare judetene si regionale, precum si a competitiilor sportive, pana la o data care va fi comunicata ulterior . Ministerul a transmis ca suspendarea cursurilor din unitatile de invatamant este atributia EXCLUSIVA a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.Tot luni, premierul interimar Ludovic Orban a transmis ca inchiderea scolilor pentru a preveni raspandirea coronavirusului nu este o masura care poate fi luata usor pentru ca, pe de o parte, perturba procesul educational, iar pe de alta parte, trebuie vazut ce se va intampla cu copiii care raman acasa, intrucat nu toti au de cine sa fie supravegheati.Pe de alta parte, presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SMR), Alexandru Rafila, spunea, luni dupa amiaza, ca masura inchiderii scolilor ar trebui facuta gradual, medicul punctand ca e greu de crezut ca cei mici vor sta in casa pentru o perioada lunga.