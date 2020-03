Coronavirus si la Spitalul Militar: 7 cadre medicale sunt infectate. Au fost testate cand deja aveau simptome

Ziare.

"In concordanta cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), putem confirma ca, la acest moment, la nivelul unitatii noastre au fost diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 un numar de 7 cadre medicale, testarea acestora a respectat metodologia nationala, fiind personal medical simptomatic.S-a efectuat ancheta epidemiologica si s-au identificat contactii apropiati, acestia fiind, la randul lor, testati si autoizolati, fara evidente, la acest moment, de transmitere secundara a infectiei in randul personalului medical", precizeaza sursa citata.Potrivit comunicatului, spatiile unde au fost diagnosticate aceste persoane au urmat procedurile stricte de dezinfectie si igienizare, conform standardelor internationale in acest domeniu."In acest context, dorim sa accentuam faptul ca nu exista niciun risc de raspandire a infectiei virale in randul personalului medical si intre pacienti si personalul medical, cazurile identificate fiind unele izolate, la care nu s-a identificat link-ul epidemiologic, mai ales in contextul transmiterii comunitare a virusului, asa cum este la acest moment", se subliniaza in comunicat.