Coronavirus si manipulare: Suntem in razboi informational!

Contra guvernelor occidentale

Contra modelului democratiei liberale

Pentru a-si slabi ceea ce considera a fi rivalii strategici (SUA, UE) si a se folosi de criza aceasta criza pentru a remodela ordinea globala

Pentru a le forta la concesii, mai ales in cazul Rusiei, afectata de sanctiunile de dupa anexarea Peninsulei Crimeea si ocupatia Estului Ucrainei

Pentru a intari fortele populiste pro-ruse, de la Salvini in Italia, Le Pen in Franta, Farage in Marea Britanie sau cel putin fortele care slabesc coeziunea UE, cum sunt cele separatiste din Catalunia sau Scotia

Pentru a se prezenta in ochii propriilor populatii ca mai ferme, mai abile, mai puternice decat statele occidentale

Pentru a le arata altor state sau societati, mai ales celor din sfera lor de influenta, care vor sa adopte modelul occidental al democratiei, ca acesta nu e atat de viabil. Cu alte cuvinte, pentru a evita "Revolutii Colorate"

Pentru a scapa de responsabilitatea gestionarii proaste a coronavirus aruncand vina pe puterile occidentale, mai ales SUA, pentru izbucnirea epidemiei. De altfel, manipularile care spun ca virusul a fost creat de americani sunt cele cu succesul cel mai mare

Pentru a planta "semintele" unor curente pe care le pot exploata apoi, precum anti-occidentalismul, nationalismul, ura fata de imigranti, ura fata de alte categorii sociale din aceeasi tara

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, specialist in comunicare si creatorul proiectului ThisPropaganda, care isi propune sa combata manipularile si stirile false

Citatul ii apartine colonelului Serghei Cekinov, seful Centrului de Cercetari Militare Strategice al Statului-Major al Armatei Ruse, larg creditat cu noua doctrina a dezinformarii, citat intr-un document al NATO despre razboiul informational dus de Rusia. Da, suntem in razboi cu coronavirusul. Si da, in acelasi timp, un alt razboi nevazut se duce. Razboiul informational. Fake news versus stiri adevarate. Dezinformare versus fapte. Site-uri necunoscute cu informatii aiuritoare (care devin virale) versus presa adevarata. Conturi reale contra armate de trolli chinezi sau rusi Populisti iliberali versus responsabili si liberali. Propaganda versus transparenta. State autoritare versus puteri liberale.Nu trebuie sa avem nicio indoiala ca, pe fondul crizei, China, Rusia si, intr-o mai mica masura alte puteri, duc un razboi al manipularii. Contra cui?De ce fac China si Rusia asta? Un timeline creat de unitatea de lupta anti-dezinformare a Uniunii Europene arata noianul de manipulari/teorii ale conspiratiei lansate in spatiul public, in special de propaganda ruseasca. Probabil le recunoasteti pe cateva, daca nu pe toate.De ce pot face China si mai ales Rusia asta?Pentru ca ele se folosesc de una dintre slabiciunile societatilor din Uniunea Europeana si America: Circulatia libera a informatiei, fie ca e falsa ori adevarata. De asemenea, ele folosesc tehnici de manipulare care exploateaza lipsa gandirii critice, slabiciunile mintii umane, prejudecatile, inflamarea subiectelor cu potential emotional ridicat samd.Entitatile care se folosesc de dezinformare pur si simplu folosesc cetatenii altor state chiar impotriva acelor state, fara ca respectivii cetateni sa stie! Uneori folosesc si guverne care, chiar daca nu sunt foarte pro-ruse, au nevoie sa arate propriilor cetateni ca "fac ceva" sau, apeland la ajutorul rus si chinez, sa forteze alte guverne europene sa le ajute mai mult. Spre exemplu, operatiunea rusa de ajutorare din Italia e banuita nu doar ca ar fi o actiune de propaganda, ci si una de spionaj Poate parea o curiozitate, dar potentialul este criminal. Nu doar ca pot muri oameni, chiar mor oameni din cauza stirilor false. De la zecile din Iran care au baut alcool metilic pana la multi, al caror numar nu il stim dar care putem observa cu usurinta ca exista, care nu au respectat masurile de izolare pentru ca au citit ei pe Internet ca "virusul nu exista" si s-au imbolnavit.De asemenea, e potential de destabilizare. Desigur ca acei care chiar cred ca "in Rusia nu au coronavirus" sau "sunt foarte putine cazuri", desi informatia e falsa, isi pierd increderea in capacitatea propriilor guverne de a gestiona situatia. De asemenea, o tinta este si Uniunea Europeana, care este acuzata ca "nu face destul", in ciuda masurilor de salvare luate de aceasta.Aceasta "weaponization of information" nu este noua, doar devine mai intensa in perioade precum criza pe care o traversam. Asa cum arata o analiza a think-tankului RAND Corporation , mai ales propaganda ruseasca este greu de contrat din cauza celor 4 caracteristici ale sale:Cu volum mare si foarte multe canale;Rapida, continua si repetitive;Fara un angajament fata de realitatea obiectiva, deci dispusa la orice inventii, chiar contradictorii;Fara consistenta, dar compensand prin alte mijloace.Dincolo de problema fragilizarii statelor si a pierderilor de vieti, ramane o chestiune pe termen lung: Vrem sa ni se inoculeze idei provenite din laboratoarele Kremlinului. Vrem sa fim "cuceriti" prin mijloace non-militare?Inca o data: Suntem in plin razboi informational! Hai sa nu fim "idiotii utili" ai nimanui!