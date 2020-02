Coronavirus: Si un hotel din Austria este in carantina

Ziare.

"Nimeni nu poate intra sau iesi din hotel, pentru a ne asigura daca exista si alte persoane contaminate, ca virusul sa nu se raspandeasca", a declarat ministrul de Interne Karl Nehammer, in cadrul unei conferinte de presa, citat de AFP."Toate aceste masuri au un singur obiectiv: sa opreasca virusul si raspandirea lui. Nu exista motive de panica", a adaugat el, asigurand ca Austria este pregatita pentru o astfel de situatie.Ministrul nu a precizat numele hotelului, nici durata carantinei dar, potrivit mass-media austriece, este vorba despre Grand Hotel Europa, o cladire cu 108 camere, in centrul orasului.Locuinta unde traia aceasta femeie, in acelasi oras, a fost de asemenea izolata, a indicat purtatorul de cuvant din Tirol.Femeia si partenerul ei, tot italian, au fost plasati in carantina intr-un spital din oras unde au fost diagnisticati cu noul coronavirus, potrivit Gunther Weiss, director al clinicii universitare de medicina interna din Innsbruck.Este vorba despre primele doua cazuri de coronavirus in Austria.Amandoi in varsta de 24 de ani, ei au calatorit vineri cu masina din Lombardia, de unde sunt originari, catre Austria. Lombardia este una dintre regiunile italiene afectate de epidemie.Ei au contactat serviciile de sanatate dupa ce au inceput sa aiba febra, a precizat Gunther Weiss.Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a aratat increzator in capacitatile Austriei de a gestiona transmiterea virusului pe teritoriul tarii. "Suntem pregatiti pentru asta", a asigurat seful Guvernului in fata jurnalistilor, in timpul unei deplasari la Londra.