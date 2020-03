Coronavirus: Stare de urgenta in statul New York

Ziare.

Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany, informeaza AFP.Potrivit acestuia, costul luptei cu COVID-19 a fost "probabil" de 30 de milioane de dolari pe saptamana pentru acest stat american.Guvernatorul a mai anuntat ca in prezent se fac teste pentru coronavirus 24 de ore pe zi, prin aceasta urmarindu-se identificarea cat mai multor cazuri pozitive pentru a le izola si a incetini raspandirea virusului.Majoritatea persoanelor infectate (57) sunt legate de o comunitate evreiasca ortodoxa din New Rochelle, focar de infectie in comitatul Westchester."Westchester este o problema evidenta, vorbim despre contagiune in cadrul grupurilor, iar aceste grupuri tind sa infecteze tot mai multi oameni", a insistat guvernatorul, adaugand ca perioada de carantina de 14 zile pentru cei infectati ar putea fi prelungita.In fata propagarii virusului, vizitatorii nu mai au voie sa intre in centrele pentru batrani din New Rochelle.Andrew Cuomo a avertizat si impotriva tentativei comerciantilor de a umfla preturile la anumite produse, indicand ca a profita de penurie in perioada starii de urgenta este ilegal si cei care fac acest lucru risca urmarirea penala."Am fost procuror de stat, am inceput deja urmarirea penala" in cazuri similare, a avertizat el, citand informatii de la consumatori despre "o sticla de gel dezinfectant vanduta cu 80 de dolari".Statele Unite au inregistrat peste 200 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care cel putin 19 fatale, potrivit rapoartelor oficiale centralizate de AFP.