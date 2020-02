Coronavirus | Streinu Cercel: Peste 30 de probe din Gorj sunt negative

Ziare.

"In momentul asta nu avem niciun fel de analize pozitive. Peste 30 de probe din Gorj sunt negative, probe am primit si de la Prahova si vedem in cursul diminetii de maine (vineri - n.r.) care vor fi rezultatele", a declarat Adrian Streinu Cercel, joi seara, la TVR.Acesta a precizat ca cele mai vulnerabile la virus sunt persoanele de peste 65 de ani si "mai ales peste 80 de ani" pentru ca este vorba despre persoane cu comorbiditati.Streinu Cercel a tinut sa atraga atentia asupra virusurilor gripale, patru la numar, care circula in acest sezon."Problema rezida din faptul ca este vorba de un nou virus, care este un virus hibrid, nascut din aceeasi familie si fata de care noi, doctorii, nu stim cum se va comporta. (..) Din momentul in care OMS afla de aparitia unui nou microorganism in circulatie, urmareste si alerteaza toate tarile pentru a se pregati, Doamne fereste, la o adica.Asta nu inseamna ca vom avea zeci sau sute de decese pentru ca rata de agresivitate a acestui virus este mult mai mica comparativ cu a virusului gripal, pentru care avem vaccin, dar nu-l facem.Daca punem in balanta cele doua microorganisme, diferenta este de la cer la pamant. Da, vom avea si noi probleme de la acest coronavirus, fara doar si poate. Problema este magnitudinea la care va fi aceasta problema si asta tine strict de noi, de fiecare dintre noi", a mai afirmat managerul Institutului Matei Bals.