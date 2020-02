Coronavirus: Sunt statele mai slab dezvoltate din UE mai periclitate?

Ne facem griji mai mari de Africa decat de Romania

Italia, un test pentru UE

Odata cu sporirea temerilor fata de o pandemie, inmultirea cazurilor pe continent ne determina sa ne punem intrebarea daca si in ce masura suntem pregatiti sa luptam contra raspandirii coronavirusului (COVID-19).La prima vedere pare ca Uniunea Europeana si in special Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) au reactionat constructiv, in ciuda recentei raspandiri in Italia, Franta si alte state europene occidentale a coronavirusului.Intr-o declaratie facuta postului Deutsche Welle, ECDC apreciaza ca UE si Spatiul Economic European "sunt pregatite pentru a sustine eforturile de combatere a amenintarii si dispun de planuri de combatere a unei pandemii, care ar putea fi activate" de catre autoritatile nationale de resort.Statele mai bogate dispun de o infrastructura medicala mai dezvoltata, fiind capabile sa combata mai lesne coronavirusul decat tarile mai sarace si mai slab dezvoltate ale UE.Dar aceasta logica nu trebuie neaparat sa corespunda realitatii. Sa luam exemplul Romaniei. Aproximativ 1,3 milioane de romani lucreaza in Italia si e probabil ca multi dintre acestia, mai ales cei din nordul Italiei, sa revina in Romania odata cu raspandirea COVID-19. Ne-am putea gandi ca resursele si capacitatile guvernului roman nu pot face fata, avand in vedere problemele economice si de infrastructura ale tarii. Dar nu e asa."Deja la inceputul lunii februarie, guvernul a comandat echipamente de protectie, iar capacitatea de testare a fost pusa la punct [pentru a se pregati pentru relocarea romanilor]", spune Menno Douwe de Jong, profesor de virologie clinica la Departamentul de Microbiologie Medicala al Universitatii din Amsterdam.Adrienne Rashford, care conduce departamentul OMS pentru interventii in astfel de cazuri, subliniaza ca o buna planificare este cheia succesului in atare situatii si nu neaparat puterea economica a unui stat. "Pentru tarile pregatite sa combata raspandirea unei maladii nu venitul conteaza inainte de toate, ci o buna coordonare si o buna comunicare cu comunitatea", a declarat Rashford in dialog cu DW.Si Menno Douwe de Jong considera ca Romania nu-i provoaca asa de mari griji "precum aproape intreg continentul african" - in pofida unor proiecte precum PREPARE (Platforma pentru pregatirea europeana impotriva epidemiilor emergente), in activitatea careia el este implicat si care a fost creata pentru interventia rapida in combaterea unor epidemii cum ar fi Ebola.Unul dintre cele mai afectate state din spatiul UE de coronavirus este Italia. Dupa cum subliniaza de Jong, Italia "nu este, evident, o tara cu resurse limitate". Observam, asadar, ca problema este destul de dificil de rezolvat.Pentru a informa si a oferi mai mult sprijin financiar, tehnic si medical in combaterea virusului, o echipa comuna OMS/ECDC se afla in prezent in Italia. Medicul german Dr. Andrea Ammon, care conduce ECDC, a mentionat in cadrul unei conferinte de presa desfasurate miercuri la Roma ca evaluarea grupurilor din Italia ar furniza informatii esentiale despre "ce inseamna aceasta pentru alte tari ale UE".In acelasi timp, ea a subliniat ca situatia poate varia de la o tara la alta. Misiunea comuna ar ajuta la "pregatirea fata de alte scenarii, in alte zone din Italia sau Europa". Printr-o stransa cooperare cu autoritatile nationale, a mai explicat ea, expertii pot adapta suportul la nevoile specifice ale tarii respective.Adrienne Rashford este dornica sa risipeasca eventuala conceptie gresita, conform careia tarile mai dezvoltate beneficiaza de tratament preferential in ceea ce priveste ajutorul:"Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este dispusa sa ajute toate statele membre la nevoie. Desigur, exista diferite grade de necesitate si diferite grade de risc, insa toate tarile isi elaboreaza masurile respective prin Planul strategic de pregatire si raspuns al OMS [pentru noul coronavirus], astfel incat resursele sunt concentrate acolo unde sunt necesare si unde sunt identificate lipsuri".Din multe puncte de vedere, Italia e considerata un test pentru capacitatile globale de raspuns la situatii de urgenta. La conferinta de presa de la Roma, comisara europeana pentru Sanatate, Stella Kyriakides, a declarat ca "schimbul de informatii in timp real si coordonarea masurilor [intre statele membre] sunt esentiale pentru adoptarea de masuri eficiente si coerente".Comparand masurile privind combaterea focarelor SARS si MERS - doua coronavirusuri conexe - luate in 2002, respectiv 2012, se pare ca lectiile au fost invatate in ceea ce priveste transparenta si comunicarea. Aceasta este cheia, atrage atentia si de Jong. "Cred ca exista o pregatire mai buna, cel putin exista mai multa comunicare - incepand cu China, care a trecut prin alta situatie in 2002, cand a aparut SARS. Autoritatile chineze au manifestat mai multa deschidere, ceea ce a ajutat foarte mult. Daca nu stim ce se intampla, atunci nici nu putem face nimic."