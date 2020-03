Coronavirus: Trei liberali, infectati de Chitac. Numarul infectarilor urca la 102 si Romania intra in scenariul 3

Ziare.

Sunt confirmati pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heius, primarul Devei, Florin Oancea, si administratorul public Adrian David Nicolae, anunta autoritatile. Toti 3 se afla in izolare la domiciliu, au participat la reuniunea BPN a PNL la care a participat si senatorul Chitac, si ieri nu au fost prezenti la reuniunea Biroului Executiv al PNL.Cei trei urmeaza sa fie transferati la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.Odata cu confirmarea a mai mult de 100 de cazuri, am intrat in scenariul al treilea (101-2000 cazuri), care presupune masuri mai restrictive, printre care si posibilitatea de li se impune cetatenilor si carantina si la domiciliu, nu doar in spitale, in contextul in care acestea ar putea sa nu faca fata.Alte masuri vizeaza triaj in spitale, cazurile de COVID-19 urmand sa aiba prioritate in fata afectiunilor care nu sunt urgente."Facem precizarea ca o parte din masurile prevazute pentru Scenariul 3 au fost deja adoptate de autoritati, iar la acest moment nu avem confirmarea faptului ca exista o 'transmitere sustinuta pe scara larga' a noului coronavirus (COVID-19)", se arata intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Masurile care au fost adoptate deja si care fac parte din Scenariul 3 sunt:* Masuri de distantare sociala, limitarea contactului dintre persoane.* Limitarea activitatilor colective.* Punerea in aplicare a planului de pregatire pentru pandemie* Raportarea calatoriilor (ex: istoricul calatoriilor simplificat)* Implementare de puncte medicale avansate in cadrul unitatilor sanitare.