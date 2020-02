Coronavirus: Trei marinari romani au fost repatriati. Mai sunt 40 pe nave din China

Ziare.

Alti peste 40 de marinari romani se afla pe nave, in diverse santiere din China."Primii trei navigatori romani au fost repatriati si vor ajunge acasa zilele acestea. Un altul va fi repatriat in curand. Pe nave in diverse santiere din China se afla peste 40 de navigatori romani.O situatie exacta ar trebui sa aiba Autoritatea Navala Romana daca a intreprins demersuri catre agentiile de crewing acreditate pentru a primi datele cu privire la numarul si locatia din China in care se afla navigatorii romani, asa cum Sindicatul Liber al Navigatorilor a recomandat.Situatia in China se afla sub control deocamdata, dupa cum raporteaza autoritatile. Se recomanda evitarea aeroporturilor din aceasta tara", se arata intr-un comunicat al Sindicatului Liber al Navigatorilor.SLN recomanda navigatorilor romani aflati pe nave care se indreapta catre porturile chinezesti pentru operare sa ia masurile de protectie adecvata si sa ramana la bord pana cand nava ajunge intr-un port sigur din punctul de vedere al riscurilor de imbolnavire.Sindicatul Liber al Navigatorilor a precizat ca Ministerul Afacerilor Externe si Ambasada Romaniei din Beijing anunta ca deocamdata nu sunt restrictii la repatrieri decat din regiunea Hubei si ca Organizatia Mondiala a Sanatatii nu recomanda inchiderea granitelor Chinei.Totodata, Federatia Internationala a Transportatorilor (ITF) recomanda companiilor de navigatie care opereaza nave care ajung in porturile chinezesti un set de masuri de protejare a navigatorilor.Sindicatul Liber al Navigatorilor a mai anuntat ca a infiintat o celula de criza si are telefonul de urgenta ITF Inspector disponibil 24/24 de ore pentru membrii de sindicat.Numarul deceselor inregistrate din cauza infectarii cu 2019-nCoV, coronavirusul descoperit la finalului anului trecut in China, a crescut la 259 Joi, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala