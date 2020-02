Coronavirus: Un hotel din Tenerife e in carantina. 1.000 de turisti, izolati

Ziare.

Cele aproximativ 1.000 de persoane din hotelul din Adeje (Tenerife) se afla izolate, la recomandarea autoritatilor sanitare, au informat surse din politie, citate de presa spaniola.Nimeni nu are voie sa intre si sa iasa din hotelul supravegheat de politie.Italianul depistat cu coronavirus a fost internat intr-un spital din insula. Gestionarea neconforma dintr-un spital din nordul Italiei sta la originea focarului epidemic , a spus marti prim-ministrul italian Giuseppe Conte.Marti, Italia a confirmat si primul caz de infectare in sud. Este vorba despre o femeie din Bergamo, care in urma cu cateva zile a fost in vacanta cu prietenii in Sicilia. Pacienta este internata in Palermo.Numarul cazurilor confirmate in Italia este de 220, cele mai multe in regiunile Lombardia, unde au fost inregistrate 6 victime, Veneto, unde a fost inregistrat un deces, Emilia Romagna, Piemonte si Lazio.