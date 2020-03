Coronavirus: Un prahovean a fost amendat cu 10.000 lei pentru ca a plecat de acasa desi se afla in izolare

Ziare.

Potrivit reprezentantilor DSP Prahova, pana la aceasta ora, in judet, a fost data o singura amenda.Este vorba despre barbatul care se afla sub masura izolarii la domiciliu, din cauza suspiciunii de coronavirus, si care a plecat de acasa.Vecinii sunt cei care au sunat si au sesizat autoritatile care l-au amendat pe barbat cu 10.000 lei. Se pare ca acesta plecase pana la primarie. In cazul altor persoane care au parasit domiciliul desi erau in izolare, DSP Prahova a sesizat politia, fiind deschise dosare penale.Sambata, in Prahova sunt inregistrate 738 de persoane aflate in izolare la domiciliu.