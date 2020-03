Coronavirus: Ungaria declara stare de urgenta

Ziare.

com

Au fost inchise campusurile universitare si interzise adunarile de peste 100 de persoane, potrivit Bloomberg.com."Aceste masuri sunt fara precedent in cele trei decenii de la caderea comunismului", a anuntat Gergely Gulyas, reprezentantul prim-ministrului.Ungaria a inregistrat 13 cazuri de infectare cu Covid-19, iar mai mult de 60 de persoane de afla in carantina.Evenimentele la care participa peste 100 de persoane, in spatii inchise, si de peste 500 de persoane, in exterior, au fost interzise.In plus, in Ungaria nu au voie sa intre persoane care vin din Italia, China, Coreea de Sud si Iran. Au fost reintroduse controale stricte la granitele cu Austria si Slovenia.