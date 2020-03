Coronavirus: Vicepresedintele Tribunalului Braila a fost izolat la domiciliu, dupa ce a calatorit in Italia. Doua zile a fost la serviciu

Ziare.

Judecatorul Daniela Vicol este izolata in casa, dupa ce a fost in Italia, insa izolarea s-a facut dupa doua zile in care magistratul a fost la serviciu, la Tribunalul Braila.La acest moment, Daniela Vicol nu prezinta niciun simptom de boala, medicii din cadrul DSP tinand legatura permanent cu ea."In zilele de 21 si 24 februarie (perioada vineri - luni - n.r.), d-na judecator Daniela Vicol a fost in concediu de odihna. In zilele de 25 si 26 februarie (marti si miercuri - n.r.), aceasta a fost la serviciu. Pe data de 27 februarie, d-na judecator a anuntat ca a fost contactata de la Directia de Sanatate Publica Braila si i s-a spus sa ramana in izolare la domiciliu, informand conducerea Tribunalului Braila cu privire la acest aspect", a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Tribunalului Braila, Georgiana Streche.Tot la Braila, o persoana a fost amendata cu 10.000 de lei pentru ca nu a respectat regulile de izolare la domiciliu.In judetul Braila, sunt izolati la domiciliu in acest moment 129 de oameni. Deocamdata, la Braila nu exista niciun caz de carantina.