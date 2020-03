Coronavirusul a ajuns la New York: In SUA, s-a mai inregistrat un deces

Ziare.

com

Pacientul a murit la spitalul Evergreen Health din Kirkland, la marginea orasului Seattle, unde fusese confirmat sambata primul deces provocat de noul coronavirus in Statele Unite , cel al unui barbat trecut de 50 de ani, informeaza AFP.Batranul decedat este unul dintre cele patru cazuri noi anuntate duminica de agentia sanitara din comitatul King, unde se gaseste orasul Seattle, in extremitatea nord-vestica a tarii.Ceilalti trei pacienti, un septuagenar, un octogenar si un nonagenar, toti cu probleme de sanatate anterioare, sunt in stare critica.Aceste patru noi cazuri duc la zece numarul de pacienti diagnosticati cu Covid-19 in comitatul King, a anuntat duminica agentia, care va organiza luni o conferinta de presa.Mai multe dintre aceste cazuri nu au vreo legatura cunoscuta cu o persoana care a calatorit in strainatate intr-o zona afectata de virus, ceea ce sugereaza ca noul coronavirus se raspandeste in prezent in randul populatiei americane.Tot duminica, autoritatile din statul New York au declarat ca un prim caz de contaminare cu coronavirus a fost diagnosticat oficial la New York, la o femeie de circa 30 de ani care a efectuat recent o vizita in Iran.Pacienta, care a acuzat dificultati de respiratie, dar a carei stare nu este considerata grava, este in prezent izolata la domiciliu."Am spus inca de la inceput ca nu era decat o chestiune de timp inainte de identificarea unui caz de coronavirus la New York", a declarat primarul metropolei, Bill de Blasio, intr-un comunicat.Alte cazuri confirmate au fost anuntate duminica in Rhode Island (1) si Florida (2).Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) nu a dat publicitatii date actualizate duminica, dupa ce anuntase sambata ca 22 de cazuri confirmate au fost identificate in Statele Unite.La aceasta cifra au fost adaugati 47 de pacienti repatriati in Statele Unite.Desi numarul de cazuri ramane inca scazut in Statele Unite, se multiplica criticile la adresa aparentei lipse de pregatire logistica a autoritatilor americane, care au testat oficial pana in prezent doar 472 de persoane, potrivit CDC.De asemenea, cativa experti au deplans lentoarea autoritatilor sanitare in distribuirea kiturilor de depistare a coronavirusului.Potrivit vicepresedintelui Mike Pence, mandatat de Donald Trump sa conduca echipa de gestionare a crizei, peste 15.000 de kituri au fost introduse pe piata in acest weekend, iar guvernul lucreaza cu un furnizor pentru a produce alte 50.000.Sambata, presedintele Donald Trump a aparat felul in care a fost gestionata criza coronavirusului in Statele Unite, felicitandu-se in special pentru faptul ca a interzis foarte devreme (2 februarie) intrarea pe teritoriul american persoanelor care au calatorit in China in timpul celor doua saptamani anterioare.Sambata, Mike Pence a anuntat aceleasi dispozitii in ceea ce priveste Iranul si i-a sfatuit pe cetatenii americani sa nu mearga in zonele cele mai afectate din Italia si Coreea de Sud.Casa Alba a cerut Congresului o finantare de 2,5 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei, insa opozitia democratica estimeaza ca este nevoie de o suma cu mult mai mare, de 8,5 miliarde de dolari.