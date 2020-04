Coronavirusul a ajuns pe toate continentele, cu exceptia unuia: Sunt peste 83.000 de decese

Foto: Captura CNN

Astfel, de la debutul pandemiei si pana in prezent, 1.446.557 de persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19 si 83.149 au murit, anunta CNN Cele mai multe cazuri sunt inregistrate in SUA, 399.929. Urmeaza Spania cu 146.690 de cazuri, Italia - 135.586, Franta - 109.069 si Germania - 107.663 de cazuri.China, tara in care a debutat pandemia, se afla pe locul sase cu 81.804 de cazuri inregistrate pana acum. Pe locul sapte este Iran - 67.286 de cazuri, urmat de Marea Britanie - 55.242, Turcia - 34.109 si Belgia - 23.403 de cazuri.In ceea ce priveste numarul deceselor, pe primul loc este Italia cu 17,127 de morti. Urmeaza Spania - 14,555, Statele Unite - 12.911, Franta - 10,328, Marea Britanie - 6,159, Iran - 4,003 si China cu 3,333 de decese.Pandemia a ajuns in fiecare continent, cu exceptia Antarcticii. Majoritatea infectarilor si deceselor se inregistreaza in acest moment in afara Chinei continentale, unde a inceput focarul.I.O.