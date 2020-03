Coronavirusul a ajuns si la nivel inalt. Lista oficialilor care au luat boala

LIVE





Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Nadine Dorres, a fost testat pozitiv, dupa ce saptamana trecuta s-a intalnit cu sute de persoane in Parlamentul de la Londra si chiar a participat la o receptie alaturi de premierul Boris Johnson.Seful din Downing Street insa nu va fi testat pentru coronavirus, pentru ca nu are simptome. "Ii urez ministrului Sanatatii recuperare rapida", a spus Boris Johnson.Pana acum, in Regatul Unit, 6 oameni au murit, iar numarul infectarilor a urcat la 382.Infectat cu noul coronavirus a fost si ministrul Culturii din Franta, Franck Riester, care se afla in autoizolare. Virusul a lovit si inima democratiei franceze - Parlamentul. Intr-o saptamana, cinci deputati au contractat virusul, iar unul dintre ei este internat la reanimare.In Franta, sunt 25 de decese si peste 1.400 de imbolnaviri.Nici politicienii din Italia nu sunt feriti de boala. Presedintele regiunii Piemont, din nord-vestul peninsulei, Alberto Cirio, a fost testat pozitiv, iar in Iran s-au inregistrat si decese in randul oamenilor de stat.Zilele trecute, o deputata de 55 de ani si un fost viceministru de Externe de 67 de ani au murit. De la inceputul epidemiei, virusul a rapus opt politicieni iranieni.