Coronavirusul a facut cel putin 2.000 de morti in China

In buletinul sau prezentat zilnic, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, 1.693 de noi cazuri de contaminare, cea mai scazuta cifra inregistrata intr-o saptamana.Cu aceasta noua evaluare in provincia Hubei, numarul cazurilor de contaminare in China continentala a ajuns la cel putin 74.000, relateaza AFP.In alte parti ale lumii, au fost inregistrate aproximativ 900 de cazuri de contaminare si cinci decese in aproximativ 30 de tari.