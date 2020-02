Coronavirusul a primit un nume oficial de la Organizatia Mondiala a Sanatatii

Ziare.

Astfel, noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.Aceasta denumire o inlocuieste pe cea anterioara - 2019-nCoV - decisa in mod provizoriu dupa aparitia bolii in decembrie 2019."Este important sa ai un nume pentru a impiedica utilizarea altor denumiri care pot fi inexacte sau stigmatizante", a mai spus Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de presa la Geneva.El a explicat ca termenul "co" provine de la corona, "vi" de la virus si ca "d" a fost ales pentru "desease" (boala in limba engleza). Numarul 19 indica anul aparitiei sale (2019).De asemenea, directorul OMS a declarat ca exista o "sansa reala de a opri" raspandirea la nivel mondial a noului coronavirus."Daca investim acum (...) avem o sansa reala de a opri aceasta epidemie", a mai spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.Organizatia Mondiala a Sanatatii le-a cerut totodata tarilor sa fie "cat mai agresive posibil" in lupta impotriva Covid-19."Daca lumea nu vrea sa se trezeasca si sa considere virusul inamicul public numarul unu, nu cred ca vom invata din greseli", a mai spus seful OMS."Suntem inca in strategia de izolare si nu ar trebui sa permitem virusului sa dispuna de spatiu pentru a se putea transmite local", a subliniat el, precizand ca primul vaccin impotriva coronavirusului ar putea fi disponibil in 18 luni.