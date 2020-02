Coronavirusul a ucis 240 de oameni intr-o singura zi. Numarul de imbolnaviri creste alarmant

Ziare.

Numarul cazurilor de infectare in aceasta provincie a trecut de 14.000 intr-o singura zi, totalul fiind de 48.206 cazuri, din care 33.693 de bolnavi au fost spitalizati, iar 1.437 sunt in stare critica, in timp ce 3.441 de pacienti s-au vindecat si au fost externati.Bilantul indica faptul ca cel putin 1.355 de persoane au murit in China din cauza coronaviruslui, 1.310 dintre acestea fiind inregistrate in provincia Hubei, anunta CNN. Alte doua decese s-au produs in Filipine si Hong Kong.Numarul mare de cazuri de imbolnavire confirmate este determinat si de faptul ca autoritatile au modificat modul in care stabilesc cazurile de imbolnavire, fiind incluse si cazurile "diagnosticate clinic", pe baza simptomelor, pe langa cele cu rezultate pozitive in urma testelor, pentru a facilita accesul acestor pacienti la tratament.La nivel mondial, virusul a ucis peste 1.300 de persoane si a infectat peste 60.000, cele mai multe victime fiind in China.Pe nava de croaziera aflata in carantina in portul Yokohama , pe care se afla si 17 romani, numarul cazurilor de imbolnavire a ajuns la 175.