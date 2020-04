Coronavirusul a ucis inca cinci oameni in Romania. Bilantul total ajunge la 524 de decese

LIVE

Astfel, bilantul total al deceselor in tara noastra ajunge la 524. Este vorba despre trei barbati si doua femei, conform sursei citate. Victimele sunt din Arad, Covasna si Neamt.- un barbat de 39 de ani din Arad, internat pe 8 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Arad, Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ventilat mecanic). El a fost confirmat cu noul coronavirus in data de 8 aprilie si a murit astazi. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica (dializa). Hidrotorax drept.- o femeie de 56 de ani din Arad, internata in Spitalul Judetean de Urgenta Arad, Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva, in data de 16 aprilie. In aceeasi zi, pacienta a fost confirmata cu COVID-19. Ea a murit astazi. Femeia suferea de obezitate si bronhopneumonie.- un barbat de 60 de ani din Covasna, care pe 8 aprilie a fost internat in Spitalul Boli Infectioase Sf. Gheorghe, Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. In aceeasi zi, barbatul a fost confirmat cu noul coronavirus. Pacientul a murit in data de 19. Suferea de obezitate si avea in antecedente un infarct miocardic sechelar.- un barbat de 87 de ani din Neamt, internat in 11 aprilie in pitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt - Sectia Medicala. Pe 20 aprilie a fost transferat in sectia de terapie intensiva (ventilat mecanic). El a fost confirmat cu COVID-19 pe 11 aprilie, iar in data de 22 a decedat. Pacientul sufera de hipertensiune arteriala si insuficienta cardiaca congestiva.- o femeie de 74 de ani din Arad, internata pe 10 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Arad, pe Sectia Boli Infectioase. Ea a fost apoi transferata in Sectia de terapie intensiva. A fost confirmata cu noul coronavirus in data de 10 aprilie si a murit in data de 22. Femeia suferea de leucemie.