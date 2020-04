Coronavirusul afecteaza si creierul, atrag atentia medicii

Ziare.

Aceasta pierdere a reperelor este uneori legata de lipsa de oxigen in sange, dar la unii bolnavi nivelul de confuzie pare a fi in afara proportiei in raport cu nivelul de afectare a plamanilor lor.Pentru Jennifer Frontera, neurolog la spitalul universitar Langone din Brooklyn, se pune problema impactului noului coronavirus asupra creierului si asupra sistemului nervos.Studiile incep sa descrie fenomenul. In revista Asociatiei de medicina americana (Jama), saptamana trecuta, medicii au raportat ca 36% dintre 214 pacienti chinezi au avut simptome neurologice, de la pierderea mirosului, la dureri nervoase si pana la convulsii si accidente vasculare cerebrale (AVC).In New England Journal of Medicine, revista medicala americana, medicii francezi de la Strasbourg au descris ca mai mult de jumatate dintre 58 de pacienti aflati la Terapie Intensiva erau confuzi sau agitati. Scanerele care au urmarit activitatea creierului au evidentiat posibile inflamatii."Toata lumea spune ca este o problema de respiratie, dar asta afecteaza ceva care ne este pretios, creierul", a spus S. Andrew Josephson, seful departamentului de Neurologie al Universitatii San Francisco. "Daca va simtiti confuzi, daca aveti probleme de gandire, sunt motive bune sa consultati un medic", a adaugat el. "Ideea ca trebuie sa mergem la medic doar daca nu respiram bine nu mai este valabila".Virusologii nu sunt deloc surprinsi ca noul tip de coronavirus, Sars-CoV-2, poate sa afecteze creierul si sistemul nervos, deoarece aceasta legatura a fost observata la alte virusuri, in special la SIDA, la HIV. Virusurile pot afecta creierul in doua feluri principale, explica Michel Toledano, neurolog la Mayo Clinic in Minnesota.Primul este prin declansarea unui raspuns imunitar anormal numit "furtuna de citokine", care provoaca o inflamare a creierului: asta se numeste o encefalita auto-imuna. A doua este printr-o infectie directa a creierului: se numeste encefalita virala. Creierul este protejat de ceea ce numit bariera hemato-encefalica: rolul ei este de a bloca substantele intruse, dar ea poate fi strapunsa.Unii emit ipoteza ca nasul poate fi calea de acces catre creier, pentru ca pierderea mirosului este comuna la multi bolnavi de COVID-19. Dar nu este verificat si multi pacienti care-si pierd mirosul nu au probleme neurologice serioase. Pentru a afla, virusul trebuie detectat in lichidul cefalorahidian. Acest lucru a fost realizat la un japonez in varsta de 24 de ani, al carui caz a fost descris in International Journal of Infectious Disease. El a suferit de confuzie si de convulsii iar imagini ale creierului au aratat inflamatii. Dar testul nu este inca validat si cercetatorii raman prudenti.Pentru a elucida aceste mistere, Jennifer Frontera, care preda la Universitatea din New York, colaboreaza la un proiect de cercetare international ce vizeaza sa standardizeze colectarea datelor. Echipa sa a documentat crize convulsive la pacientii cu COVID-19 care nu au avut niciodata inainte de a se imbolnavi. Cercetatorii au observat de asemenea minuscule hemoragii cerebrale caracterizate "inedite". Ei vor sa preleveze lichid cefalorahidian de la o persoana in varsta de 50 de ani a carui substanta alba din creier este grav afectata. Dar aceste prelevari sunt dificil de realizat la pacientii care respira artificial.Cei care supravietuiesc sunt consultati si de neurolog. "Vedem multi pacienti in stare de confuzie", a spus Rohan Arora, neurolog la spitalul Long Island Jewish Forest Hills. El afirma ca 40% dintre cei care se vindeca sunt afectati. Nu se stie daca aceste tulburari sunt de durata. Trecerea prin Terapie Intensiva este, in sine, o sursa de confuzie, in special din cauza medicamentelor. Dar neurologul a constatat ca reintoarcerea la normalitate, pentru pacientii de Covid-19, pare sa ia mai mult timp decat pentru cei care au trecut printr-o criza cardiaca sau un AVC.