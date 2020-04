"Houston, we've had a problem". Coronavirusul amana marcarea a 50 de ani de la misiunea Apollo 13. Ce poti vedea totusi online

Ziare.

Printre documentele care au fost facute publice se numara discutiile dintre echipajul misiunii Apollo 13 si centrul de control al misiunii din Houston, printre care si celebra afirmatie: "Houston, we've had a problem here" (Houston, avem o problema).Apollo 13 a fost cea de-a treia misiune ce urma sa aselenizeze, dar s-a renuntat la acest obiectiv dupa explozia unui rezervor de oxigen.Capsula Apollo 13 a fost lansata de la Centrul Spatial Kennedy, Florida, la 11 aprilie 1970 si urma sa-i duca pe Luna pe astronautii Jim Lovell, Fred Haise si Jack Swigert.Dupa explozia unui rezervor de oxigen, la doua zile dupa lansarea in spatiu, s-a renuntat la obiectivul aselenizarii, iar echipa de control a misiunii a executat o complicata operatiune de salvare a echipajului, care a amerizat cu bine in Oceanul Pacific la 17 aprilie.In consecinta, aceasta misiune a fost caracterizata drept "succesul unui esec" datorita experientei obtinute in operatiunea de salvare a echipajului."Obiectivul nostru, acum 50 de ani, a fost de a salva curajosul nostru echipaj dupa ce i-am trimis in jurul Lunii si de a-i aduce cu bine pe Pamant", a declarat administratorul NASA, Jim Bridenstine. "Obiectivul nostru acum este sa revenim permanent pe Luna, intr-un mod sustenabil", a adaugat el.