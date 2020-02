Coronavirusul amana Salonul de la Geneva: Jumatate dintre inventatori sunt din Asia

Ziare.

Cea de-a 48-a editie a acestei manifestari a fost reprogramata si va avea loc in perioada 16 - 20 septembrie.Salonul de la Geneva, considerat cel mai important eveniment din lume dedicat exclusiv inventiilor, reprezinta in acelasi timp si o piata de licente de prim rang pentru industriasi.Organizatorii au anuntat luni ca aproape jumatate din totalul expozantilor din 2020 provin de pe continentul asiatic si ca o treime dintre acestia provin din China, iar o alta treime din Hong Kong."Intrucat obtinerea vizelor si planificarea calatoriei la Geneva pe calea aerului au devenit tot mai dificile pentru inventatorii din lumea intreaga", organizatorii acestei manifestari au explicat pe site-ul oficial al Salonului de la Geneva ca au ales "din intelepciune" sa amane evenimentul.In China si in alte tari ale lumii, numeroase saloane internationale dedicate profesionistilor din diverse industrii au fost amanate si chiar anulate din cauza temerilor legate de propagarea epidemiei cauzate de COVID-19.Organizatorii Salonului auto de la Beijing, un eveniment major al acestui sector, programat intre 21 si 30 aprilie, au anuntat luni amanarea sine die a manifestarii din acelasi motiv.Un alt eveniment major, Congresul Mondial GSM de la Barcelona (WMC), un foarte asteptat targ international dedicat telefoniei mobile, programat intre 24 si 27 februarie, a fost anulat.