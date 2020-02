Coronavirusul apare si dupa 24 de zile? Expertii explica ultima descoperire

Ziare.

Unele persoane sunt expuse la virus mai mult de o singura data, ceea ce face sa para ca perioada de incubatie in cazul lor dureaza foarte mult, a declarat directorul programului pentru interventii de urgenta al OMS, Mike Ryan, intr-o conferinta de presa.Desi un articol publicat de epidemiologul chinez Zhong Nanshan indica perioade de incubatie de pana la 24 de zile, se specifica in mod clar faptul ca perioada medie de incubatie observata este de doar cateva zile, mult mai scurta decat masurile de carantina de 14 zile instituite in multe zone, a adaugat Ryan."In acest sens, OMS nu ia in calcul nicio modificare", a precizat Ryan cu referire la recomandarile privind carantina.