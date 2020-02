Coronavirusul din China: Sute de companii incep sa resimta impactul epidemiei. Efectul se propaga in toata lumea

Impact financiar

Inchideri de magazine sau fabrici

Hoteluri, platforme de rezervari, agentii

Limitarea calatoriilor catre China

Ziare.

com

a anuntat ca epidemia poate avea un impact material, daca furnizorii sai din China vor fi afectati in continuare, si ca pune in aplicare planuri de urgenta.a anuntat ca inchiderea a circa 45 de magazine in China i-a afectat vanzarile in ianuarie. Compania a aratat ca se aprovizioneaza mult din China, dar ca flexibilitatea lantului de aprovizionare a compensat pana in prezent impactul.a anuntat ca amana anuntarea rezultatelor aferente trimestrului patru si a recomandat angajatilor sa lucreze de acasa.a anuntat ca urma sa opreasca productia unui SUV in Coreea de Sud, in acest weekend, pentru a face fata perturbarii aprovizionarii provocate de epidemie., compania mama a Jaguar si Land Rover, anticipeaza ca epidemia va avea un efect negativ asupra productiei din China si asupra profiturilor sale.a anuntat ca un sfert dintre rezervarile catre China au fost anulate in ultimele 10 zile.a inchis jumatate din magazinele sale din China si a anuntat ca va suporta un impact pe termen scurt.nu a inchis inca vreo fabrica din China, dar a avertizat ca epidemia a sporit incertitudinile pentru furnizori., care a inchis cateva sute dintre cele 3.300 de restaurante din China, anticipeaza ca impactul total asupra profitului va fi "destul de mic", daca virusul va fi tinut sub control in China.a avertizat ca posibilul impact al epidemiei va fi semnificativ, din cauza expunerii mari la China., care a anulat trei excursii ale navelor sale de croaziera din China, a redus estimarile de profit pentru 2020 cu circa 10 centi pe actiune, afirmand ca va suporta un impact de inca 10 centi pe actiune daca restrictiile de calatorie vor continua pana la sfarsitul lunii februarie.va opri activitatea fabricii sale in orasul sud-coreean Pyeongtaek, in perioada 4-12 februarie, din acelasi motiv.a prelungit vacanta la unele dintre fabricile sale, in conformitate cu recomandarile guvernamentale, dar a refuzat sa comenteze impactul., producator de baterii afiliat la grupul Samsung, care are Volvo printre clientii sai, anticipeaza ca va exista un impact asupra rezultatelor financiare din trimestrul care se va incheia in martie., care detine o fabrica de cipuri in orasul Wuxi, din estul Chinei, a anuntat ca epidemia nu i-a perturbat inca activitatea, dar ca situatia s-ar putea schimba daca epidemia va continua., care a inchis peste jumatate din cele aproximativ 4.300 de magazine din China, a amanat o actualizare a estimarilor financiare pentru 2020, anticipand un impact material temporar.a avertizat ca o intarziere de o saptamana, o saptamana si jumatate a livrarilor automobilelor Model 3 de la fabrica din Shanghai i-ar putea afecta usor profitul in trimestrul care se va incheia in martie, dupa ce China a ordonat inchiderea fabricii. Tesla evalueaza si daca lantul de aprovizionare pentru automobilele fabricate in California va fi afectat.inchide toate magazinele si birourile corporative din China continentala pana pe 9 februarie., parte a grupului Alphabet, inchide temporar toate birourile din China, Hong Kong si Taiwan.inchide temporar unitatile din China, pana va stabili momentul potrivit pentru redeschiderea lor., intre care 3M, Owens & Minor si Alpha Pro Tech, maresc productia datorita cresterii cererii in China si la nivel mondial, ca reactie la epidemie.a inchis fabricile din China pana pe 9 februarie.a inchis statiunile si parcurile tematice din Shanghai si Hong Kong.a inchis 100 de magazine Uniqlo in Hubei.a inchis toate cele 30 de magazine detinute in China.a inchis cinci magazine in Wuhan, Yum China a inchis unele restaurante KFC si Pizza Hut din oras,si-a inchis cafenelele, iara suspendat productia de bere din China.a amanat lansarile de filme in China.extinde politica de anulari pentru calatorii chinezi si hoteluri cu aprope trei saptamani, pana pe 29 februarie.au anuntat ca vor permite clientilor sa anuleze gratuit rezervarile din China, pentru anumite date.cea mai mare platforma de rezervari online din China, a anuntat ca peste 300.000 de hoteluri de pe platforma sa au acceptat sa ramburseze banii pe rezervari, in perioada 22 ianuarie-8 februarie.site-ul de rezervari al Alibaba, ofera rambursari similare, ca si mai multi touroperatori chinezi si europeni.limiteaza temporar "calatoriile care nu sunt esentiale pentru afaceri" catre, dinspre si cele din interiorul Chinei continentale, in timp ce Chevron a cerut angajatilor sa isi amane toate calatoriile in China care nu sunt esentiale.