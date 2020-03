Coronavirusul in lume: Tot mai multe state isi inchid granitele si impun restrictii dure de calatorie

Ziare.

Apple a anuntat ca isi va inchide toate magazinele din lume cu exceptia celor din China, pana pe 27 martie. Compania a redeschis cele 42 de magazine sub brand propriu din China, in urma scaderii semnificative a numarului de cazuri noi din aceasta tara.Tari din toata lumea au inchis muzee, atractii turistice si evenimente sportive, pentru a reduce la minimum riscul transmiterii coronaviruslui. Pana in prezent au fost infectate peste 150.000 de persoane si peste 5.000 au murit.a anuntat ca isi va inchide granitele cu Venezuela si va opri vizitatorii care au fost in Europa sau Asia. Interdictia dinaplicata persoanelor provenite din Europa continentala a intrat in vigoare vineri la miezul noptii.a afirmat vineri ca Europa a devenit epicentrual actual al pandemiei, dupa raportarea unui numar de persoane infectate si decese mai mari decat in restul lumii, cu exceptia Chinei, unde a aparut coronavirusul, in decembrie.va suspenda toate zborurile internationale timp de doua saptamani, incepand de duminica, a relatat agentia de presa de stat SPA,va cere calatorilor din Europa continentala, Marea Britanie si Irlanda sa se auto-izoleze timp de 14 zile, in timp cea implementat o masura similara pentru toti cei care intra in tara. Premierul Jacinda Ardern a cerut totodata navelor de croaziera, o sursa majora de infectii in unele tari, sa nu vina in Noua Zeelanda pana pe 30 iunie."Alaturi de Israel si un numar mic de insule din Pacific, care si-au inchis practic granitele, aceasta decizie va insemna ca Noua Zeelanda va avea cele mai aspre restrictii la granite fata de oricare alta tara din lume", a spus aceasta.Noua Zeelanda are numai sase cazuri confirmate si niciun deces, dar Arden a spus ca numarul cazurilor va creste in mod inevitabil.Presedintele din, Sebastian Pinera, a anuntat vineri interzicerea evenimentelor publice cu peste 500 de persoane, alaturandu-se unor state ca, unde interdictia va intra in vigoare luni.va adopta saptamana viitoare masuri de interzicere a evenimentelor de masa, a afirmat o sursa guvernamentala, o escaladare a planului de criza al guvernului, despre care criticii afirma ca este prea relaxat.Manila, capitala, a anuntat sambata introducerea unor restrictii de circulatie pe timp de noapte si a cerut ca mall-urile sa fie inchise timp de o luna.In timp ce numarul infectiilor creste la nivel mondial, in China continentala numarul cazurilor noi este in scadere.Numarul cazurilor noi de coronavirus importate din strainatate in China continentala l-a depasit pentru prima oara, vineri, pe cel al infectiilor noi transmise local, potrivit datelor publicate sambata de Comisia Nationala pentru Sanatate. Vineri, in China continentala au fost confirmate numai 11 cazuri noi, fata de numai opt raportate cu o zi in urma, dar numai patru au fost transmite local.Virusul de tip gripal a infectat 80.824 de cazuri in China continentala.In, Camera Reprezentantilor a adoptat un pachet de ajutor care va permite testarea gratuita si concediu medical platit. Armata americana a anuntat ca va opri majoritatea deplasarilor interne, extinzand o restrictie anterioara a deplasarilor internationale pentru cei peste 1 milion de militari activi la nivel global.Guvernula inchis incepand de sambata majoritatea magazinelor si restaurantelor, exceptie facand magazinele alimentare, farmaciile si benzinariile.La, Turnul Eiffel, muzeul Luvru si cabaretul Moulin Rouge si-au inchis portile. Muzeul Smithsonian din Washington si teatrele de pe Broadway, din New York, si-au incetat la randul lor activitatea.Calendarele sportive sunt si ele perturbate grav, principalele competitii fiind anulate, amanate sau nevoite sa se desfasoare fara spectatori.Olimpiada ar urma insa sa se desfasoare conform planificarii, potrivit organizatorilor din Tokyo.Interdictiile aplicate calatoriilor au afectat companiile aeriene si de turism din intreaga lume, in timp ce pietele financiare au fost afectate de panica. Impactul coronavirusului asupra vietii de zi cu zi este in crestere.