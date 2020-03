Coronavirusul in SUA: Testul lui Trump a iesit negativ. Au fost luate noi masuri privind criza sanitara

Ziare.

Presedintele american a marturisit ca a fost testat, dupa ce saptamana trecuta s-a intalnit in Florida cu un oficial al Guvernului brazilian, care mai tarziu a fost depistat pozitiv.Medicul presedintelui, Sean Conley, a transmis intr-un comunicat, sambata seara, ca rezultatul testului este negativ, potrivit The Guardian.Fiica lui Donald Trump, Ivanka, s-a plasat vineri in autoizolare, dupa ce s-a intalnit cu un politician australian, care, mai tarziu, s-a dovedit infectat cu COVID-19."Este un obicei. Oamenii vin spre mine, ei dau mana, este un fel de reflex natural. Strangerea de maini nu este cel mai bun lucru de facut acum, tind sa fiu de acord", a spus Trump.Dupa ce a anuntat ca interzice deplasarile in Statele Unite din 26 de tari europene membre ale spatiului Schengen, cu exceptia Marii Britanii, acum el a extins numarul, adaugand Regatul si Irlanda, incepand de luni.Trump a mai transmis oamenilor sa evite calatoriile si pe plan local, daca nu este vorba despre urgente. Au fost adoptate noi legi care vor ajuta la finantarea pentru plata concediilor medicale, asigurarilor de somaj si testarii gratuite.Potrivit Centers for Disease Control and Protection (CDC), in SUA au fost depistate 1.629 de cazuri si inregistrate 41 de decese. Un numar de 46 de state si districtul Columbia au raportat cazuri. Alte surse sustin ca ar putea exista pana la 200.000 de cazuri.In numeroase state au fost luate masuri importante, precum inchiderea scolilor si interzicerea evenimentelor publice.La nivel mondial, de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, au fost inregistrate peste 150.000 de cazuri de imbolnavire, iar mai mult de jumatate dintre oameni au fost vindecati.