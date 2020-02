Coronavirusul inchide Italia: Magazine goale, strazi pustii, dar patrulate de carabinieri. Romania anunta masuri, dar le si aplica? (Foto&Video)

Situatia la nivel mondial

Harta imbolnavirilor de gripa cauzata de coronavirus. Foto: gisanddata.maps.arcgis.com

Italia intra in carantina

🚨 BREAKING 🚨

Italy places 11 cities in the north of the country in quarantine after the death of 2 coronavirus patients and the contamination of 80 others. #coronavirus #coronavirusitalia #COVID2019 pic.twitter.com/WmS5uS5gWK - YesAlert.fr (@YesAlertFr) February 23, 2020

#Coranovirus deserted the streets in northern Italy pic.twitter.com/p09wDFppuY - BioScience | Coronavirus COVID-19 current focus (@BioScienceVE) February 22, 2020

Streets are deserted as the rsidendets are warned to stay inside in Lombardy Italy over #coronavirus spread.



100+ cases are registered and 2 people are dead so far in Italy due to #COVID19italia



Schools & cafes are shut in the town along with train stations.#China #Covid_19 pic.twitter.com/2d63frXnF0 - Global Politics (@Globalpoliticss) February 23, 2020

Romania anunta masuri...

...Dar le si aplica?

Unde pot suna romanii din Italia

Ziare.

com

Se inchid scoli, se anuleaza meciuri de fotbal, parade de moda si chiar si Carnavalul de la Venetia. Iar populatia speriata incepe sa isi faca provizii de mancare, de apa si de masti sanitare, ca in asteptarea unui calamitati.In ciuda eforturilor facute de autoritatile din mai multe state, gripa cauzata de coronavirus s-a raspandit rapid. Daca acum putin mai mult de o luna presa internationala relata ca s-a inchis, in China, orasul Wuhan - punctul zero al epidemiei de coronavirus - acum amenintarea este tot mai evident una globala.In lume s-au confirmat deja 78.823 de cazuri de gripa si 2.462 de oameni au murit din cauza bolii . Cele mai multe imbolnaviri se raporteaza, in continuare, din China continentala. Cu toate astea, din ce in ce mai multe cazuri apar in alte state asiatice. In Coreea de Sud, spre exemplu, Samsung a oprit deja lucru intr-o fabrica unde un muncitor era infectat. Cu toate astea, numarul imbolnavirilor creste. Probleme similare s-au semnalat si in Singapore, dar si in Vietnam.In Europa, in schimb, pana la inceputul acestui weekend erau confirmate doar cazuri izolate de imbolnavire, prin Belgia, Spania, Germania, Marea Britanie sau Italia.Dupa numai o zi, duminica, pe 23 februarie, buna parte din Lombardia a fost, insa, cuprinsa de spaima. Potrivit CNN , numarul cazurilor confirmate de gripa cauzata de coronavirus a era dimineata la 89, iar dupa-amiaza deja sarise de 130.Primarul din Milano, Beppe Sala, a decis sa inchida scolile pentru o saptamana, incepand de luni, 24 februarie. S-au amanat deja meciuri de fotbal importante (in conditiile in care italienii sunt mari iubitori ai acestui sport).In plus, Casa Armani a decis sa organizeze cu usile inchise, fara spectatori, un important eveniment de moda, iar Teatrul Scala din Milano a anuntat duminica suspendarea reprezentatiilor, ca o masura de precautie.Lucrurile par sa stea si mai rau in localitatile mici. In Codogno, localitatea din nord care a fost prima intrata in carantina din cauza cazurilor confirmate, strazile au inceput sa fie patrulate de carabineiri. Initial li s-a spus ca rolul oamenilor legii este doar sa dirijeze. Ulterior, insa, au aflat ca acestia venisera si pentru a asigura un perimetrul de carantina, o "zona rosie" din care oamenii sa nu iasa oricum.In micutul orasel traiesc si destul de multi romani si acestia au povestit, pentru Mediafax, situatia de acolo."Codogno era un orasel destul de linistit, cu activitati destul de frecvente, este o localitate unde se face mult sport, mult voluntariat. Ieri au venit deja 100 de carabinieri, spuneau la inceput numai sa controleze, dar aseara s-a dat decretul lege ca nu se poate iesi din zonele rosii, din cele zece comune. Multi s-au dus sa-si faca cumparaturi la un magazin care nu este in zona rosie, lumea nu respecta, cred ca nu au luat in serios chestia asta", a declarat Erica Enachescu.Femeia a mai spune ca mastile medicale s-au vandut ca painea calda si ca, in zonele unde acestea se mai gasesc, pretul a crescut.Ioana, o alta romanca intervievata de Mediafax, este stabilita in Codogno de 12 ani. A apucat sa-si faca provizii de alimente de vineri seara. Altii n-au fost la fel de norocosi."Vineri, majoritatea persoanelor si-au facut cumparaturile, pentru ca pana in 12 deja se stia ca sunt trei persoane si seara ne-au trimis mesaje de la supermarketuri, avand niste cartele ei ne trimit ca sunt oferte, ne trimit mesaje pe telefon, si ne-au specificat ca vor fi inchise magazinele sambata si duminica, si majoritatea, vineri, dupa ce a iesit de la munca s-a dus si si-a facut cumparaturile. Aveam in casa dezinfectant, o masca o aveam mai demult, si aveam manusi chirurgicale", spune Ioana.Femeia povesteste ca romanii cu care tine legatura sunt foarte speriati, insa, cel putin deocamdata, nu au de gand sa revina in tara:"Fiecare este speriat, mai ales cei cu copii. Nu inteleg de ce trebuie sa ne speriem atat de rau ca nu este o boala incurabila, este un virus, o raceala mai puternica ce se poate trata. Suntem acasa toti, toti cei din aceste zece orasele, de fapt sunt sate, pentru ca sunt foarte mici. Toate fabricile sunt inchise, singurele deschise sunt farmaciile. Iti imaginezi mai mult ca sunt sarbatorile, ca aici asa-i de sarbatori, lumea e toata inchisa in casa, poate e frig, magazinele sunt inchise".Pe unde se mai gasesc magazine deschise, oamenii s-au asezat la cozi pentru a se aproviziona.Imagini filmate la fata locului si postate pe Internet arata ca, intr-adevar, orasul pare aproape pustiu.In plus, putinii oameni care ies pe strazi poarta masti sanitare de protectie, ca sa reduca sansele de imbolnavire.Utilizatori de Internet au postat pe retelele de socializare si imagini din Roma in care apar oameni imbracati in costume de protectie impotriva bolilor transmisibile, intervenind prin oras.Evident - cu sau fara restrictii de deplasare - sunt in continuare o multime de romani care pleaca spre Italia sau care se intorc din Peninsula. Comunitatea romana este cea mai numeroasa din Italia, cu peste 1,15 milioane de cetateni romani.In dimineata zilei de duminica, 23 februarie, secretarul de stat Raed Afarat a precizat ca acei calatori care se intorc in tara dintr-o zona afectata a Italiei vor sta o perioada in carantina. Procedura ar fi urmatoarea: pasagerii care sosesc la Aeroportul Henri Coanda sau alte aeroporturi din tara din zonele din Italia afectate de coronavirus, respectiv, pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino, vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor charter si vor completa un scurt chestionar cu datele de identificare si alte informatii relevante. Pasagerii vor fi asistati de personalul medical al DSU.Managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu Cercel, a adaugat ca locurile din centrele speciale de carantina infiintate la nivelul intregii tari sunt pentru cei adusi de Fortele Aeriene Romane cu avioane militare, prin Mecanismul European de Protectie, ceilalti se carantineaza la domiciliu sub supravegherea DSP.El a spus ca Institutul "Matei Bals" este pregatit. "Kituri (n.r. - de coronavirus) sunt suficiente si la celelalte centre din tara, au ajuns", a sustinut Streinu Cercel.Medicul a aratat ca a fost format si personalul din centrele din Iasi, Timisoara si Cluj: "Au si costume si masti, sa vedem pentru cat timp, ca aprovizionarea este cu probleme in momentul de fata la nivel mondial".Insa, in ciuda acestor masuri anuntate inca de dimineata, situatia pe aeroporturi si la granite a fost alta.Unne-a transmis ca si-a petrecut cateva zile, saptamana aceasta, in Lombardia, in apropiere de Lacul Como. Sambata dimineata, pe 22 februarie, a parasit Italia si a trecut in Elvetia, de unde a plecat spre Romania. Duminica dupa-amiaza a intrat in tara pe la Vama Nadlac fara ca cineva sa-l fi intrebat de sanatate.Vamesii care au verificat actele aveau, ce-i drept, manusi, dar nimeni nu a spus nimic despre vreun test, carantina sau nevoia de a contacta autoritatile pentru a fi monitorizati, astfel incat sa nu existe vreun risc de a-i imbolnavi pe altii.Un alt caz a fost semnalat la Bacau de consilierul local PLUS Cristian Ghinghes."Azi-dimineata, Ministerul Sanatatii a anuntat ca toti romanii care se intorc din regiunile Lombardia si Veneto vor fi controlati la sange si, daca exista suspiciuni, vor fi plasati in carantina pentru evitarea raspandirii coronavirus la noi in tara. La Bacau, la fix ora 13:00, pe Aeroportul International George Bacovia a aterizat o cursa de la Bergamo (Milano), deci care a plecat din inima zonei Lombardia.Sursele mele (pasageri, personal administrativ) spun ca nu i-a intrebat nimeni de sanatate. Alo, DSP? Sau or fi ocupati (in continuare) cu amendarea medicilor ce reclama nereguli din spitale... Oricum, nu e de glumit, mai ales ca la Bacau aterizeaza peste o mie de oameni pe saptamana care vin din Italia. Fac apel la institutiile competente sa isi faca treaba si sa ia de urgenta masurile necesare astfel incat Coronavirus sa nu transforme Bacaul intr-un oras fantoma!", a scris pe Facebook Cristian Ghinghes Iar confuzie creeaza si politicienii. Aproximativ 50 de elevi de la Liceul de Arte "Regina Maria" din Alba Iulia care au fost in excursie cu autocarul la Venetia vor ajunge, duminica seara, inapoi acasa, mai repede cu cateva zile, intrucat in regiunea respectiva s-au semnalat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus.Deputatul PNL de Alba Florin Roman a anuntat ca, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul 24:00, a fost alertat personal de catre presedintele Consiliului Judetean Alba si de parinti, solicitandu-i-se ajutorul pentru intoarcerea de urgenta acasa a 50 de elevi plecati in vacanta in Italia. El a povestit ca a sunat mai multi ministri si responsabili din Guvern pentru acest caz si ca toti copiii vor fi plasati in carantina pentru 14 zile dupa ce vor ajunge in Romania.Cateva ore mai tarziu, insa, el a fost insa contrazis, la scurt timp, de premierul Ludovic Orban, care a spus ca elevii vor sta izolati la domiciliu, nu in centrele de carantina.In orice caz, pentru romanii care au nevoie de informatii si asistenta MAE a transmis: +390683523358; +390683523356; +390683523369, +390683523371, +390683523374, +390683523352; +390683523344,: +39 0240098207, +39 0240074018 si: +39 040 411 652, +39 040 452 8136, +39 040 416 350, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si: +393451473935, respectiv al: +39 366108 1444 si: +39 340 8821688.