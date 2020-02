Coronavirusul intrerupe filmarile la "Misiune Imposibila". Sute de cinematografe inchise

Ziare.

"Din motive de siguranta si pentru bunastarea actorilor nostri si a echipelor, si din cauza eforturilor autoritatilor locale venetiene de a opri orice adunare de persoane in fata amenintarii cu coronavirus, modificam programul productiei pentru cele trei saptamani de filmari la Venetia", explica un purtator de cuvant al Paramount Pictures, intr-o declaratie transmisa AFP, confirmand informatiile de pe site-urile The Wrap si People.El a precizat ca Tom Cruise nu venise inca in Italia si ca membrii echipei au primit unda verde pentru a se intoarce acasa inainte ca filmarile sa inceapa.Lansarea filmului este prevazuta pentru 23 iulie 2021.Din cauza amenintarii pe care o presupune infectarea cu coronavirus, jumatate dintre cinematografele italiene, 850, au fost inchise. Italia a anuntat luni al saptelea deces de coronavirus . Numarul cazurilor de contaminare a crescut de la 6 la 229 in patru zile in tara.Italia a devenit prima de pe continentul european care a instituit un cordon sanitar in jurul a zeci de orase din nord.In afara de aceste filmari, propagarea coronavirusului in Italia a perturbat mai multe evenimente precum Carnavalul de la Venetia , Saptamana Modei de la Milano sau meciuri de fotbal care au fost amanate sau jucate fara spectatori.