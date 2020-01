Coronavirusul loveste economia Chinei: Macao e un oras fantoma, Starbucks si-a inchis jumatate din restaurante, nici in fabricile Toyota nu e nimeni

Ziare.

Starbucks a zavorat jumatate din restaurantele din China, in timp ce Toyota a anuntat ca fabricile sale din China vor ramane inchise pana pe 9 februarie.Si acestea sunt doar cateva dintre urmarile epidemiei cu coronavirus.Guvernul local din Macao a anuntat, marti seara, ca va limita programul prin care persoanele intra in regiune prin China continentala, la cateva zile dupa ce a suspendat pachetele turistice. Incepand de vineri, sosirile au scazut cu 69%, potrivit celor mai recente date, transmit BBC si Reuters.Masurile au fost luate in timp ce numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 132 in China, in timp ce numarul cazurilor a urcat cu 1.500.Virusul a amplificat ingrijorarile in fosta colonie portugheza, legate de impactul incetinirii economiei chineze si protestele antiguvernamentale din Hong Kong.Starbucks a inchis jumatate din restaurantele din China, pentru a-si proteja angajatii si a sustine eforturile Guvernului de a tine sub control extinderea virusului.Lantul de cafenele a avertizat ca extinderea rapida a infectiei ii va afecta probabil performantele financiare. Starbucks are aproape 4.300 de restaurante in China, cele mai multe detinute in afara Statelor Unite.Directorul general al Starbucks, Kevin Johnson, a spus ca grupul trece "printr-o situatie foarte dinamica".a deschis primul restaurant in China in ianuarie 1999. Vanzarile din China reprezinta circa 10% din veniturile globale ale Starbucks, fiind cel mai important motor de dezvoltare din strainatate.Masura scoate in evidenta dificultatile cu care se confrunta companiile cu operatiuni in strainatate din cauza raspandirii virusului mortal.Directorul general al Apple, Tim Cook, a spus ca"monitorizeaza indeaproape" epidemia provocata de coronavirus, care i-a umbrit estimarile pentru viitorul trimestru.Gigantul sectorului tehnologiei a limitat deplasarile si a redus programul de lucru in magazinele din China, in timp ce fabricile furnizorilor raman inchise o perioada mai lunga de timp decat era planificat.La inceputul acestei saptamani,a devenit prima companie americana care a spus angajatilor sa evite calatoriile in China.a anuntat, miercuri, ca fabricile sale din China vor ramane inchise pana pe 9 februarie, ca reactie la coronavirus. Producatorul auto japonez a anuntat ca inchiderea fabricilor corespunde cu restrictiile impuse transporturilor de catre autoritatile chineze, in timp ce compania evalueaza lantul de aprovizionare.Toyota are fabrici in orasul Tianjin, din nordul Chinei, si in provincia sudica Guangdong.Sute de straini au fost evacuati din provincia centrala Wuhan, care este epicentrul epidemiei. Avioane charter au plecat din Wuhan cu cetateni japonezi si ai Uniunii Europene, in timp ce Comisia Europeana a anuntat ca va ajuta la repatrierea cetatenilor europeni, la solicitarea Frantei.In acelasi timp, companii din China au recomandat angajatilor sa lucreze de acasa, in incercarea de a incetini raspandirea bolii.Companiile ofera angajatilor si vacante mai lungi si spun celor care revin din cele mai afectate zone sa nu vina la serviciu.