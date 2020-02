Coronavirusul poate lasa Europa fara medicamente. Majoritatea substantelor sunt produse in China, chiar in Hubei

Ziare.

"Destul de multe dintre ingredientele active ale produselor farmaceutice de aici din Europa provin in special din China, intamplator chiar din provincia Hubei", a spus Spahn inaintea unei reuniuni la Bruxelles cu omologi din Uniunea Europeana pe tema epidemiei de coronavirus.Incetinirea productiei constatata in mai multe industrii de pe teritoriul Chinei ar putea avea un efect de domino intarziat pentru Europa, a precizat acesta, subliniind ca transportul cu containerele pana pe continent al ingredientelor farmaceutice ar putea dura pana la patru saptamani.Spahn solicita Comisiei Europene sa analizeze situatia si sa vina cu o propunere de solutionare.Acesta face apel la o coordonare mai eficienta a procedurilor de screening pentru coronavirus in statele membre ale Uniunii Europene.Si Romania este reprezentata la sesiunea extraordinara a Consiliului UE pentru Sanatate de secretarul de stat din MS Nelu Tataru.Romania a demarat pana in acest moment toate actiunile necesare si masurile pentru pregatirea in caz de epidemie cu noul coronavirus, si a activat sistemul national pentru situatii de urgenta. Romania lucreaza in stransa cooperare cu statele membre si institutiile UE, ECDC, ANSA, dar si cu OMS, in vederea asigurarii protectiei sanatatii publice pentru cetatenii europeni.