Coronavirusul prelungeste starea de urgenta: 176 de morti si peste 4.000 de imbolnaviri, inclusiv 10 nou-nascuti. Probleme in tot mai multe spitale

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

8 decese anuntate de autoritati. Bilantul urca la 176 de morti.

Protesters in Ivory Coast's Abidjan tore down a makeshift hospital being built to treat COVID-19 patients. Follow latest updates here: https://t.co/eX5GLiDdrn pic.twitter.com/VHhG5VNG29 - Reuters (@Reuters) April 6, 2020

35 de cadre medicale si 75 de pacienti

Numarul mortilor in SUA a trecut de 10.000, cea mai mare cifra dupa Italia si Spania

16.523 de morti in Italia, cu 636 de decese produse in ultimele 24 de ore

Inca 6 persoane au murit, astfel ca bilantul negru urca la 168 de persoane.

Alte 5 persoane au murit in Romania din cauza coronavirusului, astfel ca numarul total ajunge la 162.

la inceputul saptamanii viitoare voi emite un nou decret, care va prelungi starea de urgenta inca o luna de zile, pentru a tine epidemia sub control

Inca 193 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus s-au inregistrat in Romania, iar numarul total este de 4.057.

Un nou deces cauzat de coronavirus s-a inregistrat in Romania, iar numarul total ajunge la 157.

President @realDonaldTrump expressed America's well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv - The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020

Inca 5 decese au fost anuntare in Romania in aceasta dimineata, asa incat numarul total al mortilor ajunge acum la 156.

Ziare.

com

Probleme continua sa apara in tot mai multe spitale care anunta zeci de cadre medicale infectate. Printre cazurile de luni s-a numarat si cel al Maternitatii Odobescu din Timisoara, unde 10 nou-nascuti au fost infectati in spital, mamele lor fiind testate negativ. In maternitate respectiva peste 80 de cadre medicale au fost confirmate cu coronavirus.La nivel politic, luni Klaus Iohannis a anuntat prelungirea pana pe 16 mai a starii de urgenta, in timp ce Guvernul Orban a mers inainte cu odonanta de urgenta prin care acorda un bonus de 500 de euro personalului medical care lupta cu COVID-ul. Banii, de care ar urma sa beneficieze 75.000 de cadre medicale, vin din fonduri europene, insa statul ii va impozita cu 10%. Zeci de mii de medici au atrans atentia insa ca, daca nu li se va da posibilitatea sa il refuze sau sa il doneze, vor demisiona, considerandu-l jignitor atat timp cat nu li se asigura echipamentele necesare protejarii lor si a pacientilor.O alta decizie politica luata luni a fost aceea de a trimite in Italia, in zona Milano, 11 medici si 6 asistenti medicali. Decizia a fost criticata avand in vedere ca peste 700 sunt cadre medicale sunt deja confirmate cu COVID-19 si in tot mai multe spitale din tara angajatii devin pacienti.Situatia se acutizeaza si in lume, cu peste 1,3 milioane de imbolnaviri si peste 74.000 morti. Daca in Italia si in Spania pare ca incepe sa se simta o ameliorare fata de bilanturile tragice anuntate zilnic, situatia e acum prezenta in SUA, care a ajuns pe locul 3, cu peste 10.000 de morti.- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu a anuntat luni seara carantina totala pentru primele zile ale vacantei de o saptamana a sarbatorii Pastelui evreiesc, care incepe miercuri la apusul soarelui, informeaza dpa.- Familiile a noua nou-nascuti de la Spitalul Municipal Timisoara, depistati pozitiv la testul COVID-19, sunt izolate la domiciliu si vor fi testate, a anuntat luni seara ministrul Sanatatii, Nelu Tataru."Mamele sunt testate si au test negativ, bebelusii sunt cei care sunt testati si au un test pozitiv, avand in vedere si relatiile pe care le-au avut cu personalul medical de la Sectia nou-nascuti, reevaluam tot ce inseamna testare la bebelusi, iar in functie de rezultat, vom continua actiunea in consecinta.Noua dintre mame sunt la domiciliu cu nou-nascuti asimptomatici in acest moment, dar noi reluam tot ce inseamna evaluari, inclusiv testari la nou-nascuti. In cadrul anchetei, toata familia este in izolare la domiciliu si toata familia va fi testata", a spus Tataru, la Antena 3.- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat luni ca simularile examenelor nationale au fost anulate, fiind inlocuite cu testele de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a.- Doua noi spitale vor fi construite de urgenta la Istanbul pentru a face fata epidemiei de coronavirus care se extinde rapid in tara, a anuntat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care a precizat ca vor fi gata in mai putin de 45 de zile.- IncaDin ultimele 8 decese, 5 au fost inregistrate in Suceava, despre care ministrul Nelu Tataru a spus ca este "un focar scapat de sub control".- Un barbat de 78 de ani din jud. Suceava, fusese internat in SJU Suceava pe 29 martie. El suferea de cancer laringian, traheostoma si avea ambele picioare amputate. A fost testat pe 31 martie si rezultatul pozitiv a venit pe 3 aprilie. A murit pe 5 aprilie.- O femeie de 79 de ani din jud. Suceava, internata in SJU Suceava tot pe 31 martie, zi in care a si fost testata. Rezultatul pozitiv a venit pe 3 aprilie si ea a murit pe 5 aprilie. Nu este precizat daca suferea de alte boli.- O femeie de 65 de ani din jud. Suceava, care era internata in SJU Suceava din 17 martie. A fost testata pe 25 martie si rezultatul a venit pe 31 martie. A murit pe 5 aprilie. Nu este precizat daca suferea de alte boli.- Un barbat de 41 de ani din jud. Suceava, care fusese internat in SJU Suceava in 30 martie. Suferea de sarcoidoza. A fost testat pentru COVID-19 pe 30 martie si a murit pe 1 aprilie. Rezultatul pozitiv a venit pe 3 aprilie.- Un barbat de 66 ani din jud Suceava care era internat in SJU Suceava din 30 martie. Suferea de insuficienta renala cronica-dializa, vasculita autoimuna, afectiune respiratorie cronica. El fusese anterior confirmat cu coronavirus (testat pe 25 martie, confirmat pe 28 martie). A murit pe 31 martie. Nu este precizat de ce a fost raportat abia acum decesul.- Un barbat de 42 ani din jud. Satu Mare, care suferea de alcoolism cronic. Fusese internat pe 22 martie pe Sectia de Psihiatrie a SJU Satu Mare. Intrase in contact cu un caz confirmat, a prezentat simptome in timpul internarii, pe 28 martie si a fost transferat pe 29 martie la ATI, intubat si ventilat.Nu se precizeaza cand a fost testat, dar rezultatul pozitiv a fost inregistrat pe 31 martie. A murit pe 3 aprilie.- Un barbat de 66 ani din jud. Satu Mare care fusese internat in SJU Satu Mare-ATI cu pneumonie interstitiala, intubat si ventilat pe 1 aprilie. A fost testat pe 2 aprilie si rezultatul pozitiv a venit pe 4 aprilie. A murit astazi, pe 6 aprilie. El suferea si de diabet zaharat.- Un barbat de 83 de ani din jud. Bistrita-Nasaud care fusese internat pe 31 martie la SJU Bistrita BI. Suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala, cardiopatie ischemica-protezata stent coronarian, arteriopatie obliteranta membre inferioare cu by pass femuro-popliteu. I-au fost recoltate probe in aceeasi zi si confirmarea a venit pe 1 aprilie. A murit astazi, 6 aprilie.- Procurorul militar Bogdan Pirlog de la Parchetul Militar Bucuresti s-a autosesizat in 27 martie in cazul achizitiei de masti medicale de la firma Romwine&Coffee, din Giurgiu, specializata in distributia bauturilor alcoolice, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare, care au precizat ca procurorul militar a declinat dosarul la DNA.- Intre timp, Guvernul a adoptat orodonanta prin care cadrele medicale care ingrijesc bolnavii de coronavirus vor primi stimulentul de risc de 2.500 de lei.Ministrul Fondurilor Europene spune ca vor beneficia de acest bonus 75.000 de cadre medicale. Banii vor veni din fonduri europene, dar statul ii va impozita cu 10%.- Grupul de Comunicare Strategica confirma ca la Maternitatea Odobescu din Timisoara au fost infectati cu coronavirus mai multi nou nascuti. Daca presa locala vorbea de 11 cazuri, informatiile oficiale spun ca 10 teste au iesit pozitive. Testele mamelor sunt negative, astfel ca, cel mai probabil, au luat virusul de la asistente, avand in vedere ca au fost confirmate cazuri in maternitate printre personalul medical.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a solicitat Directiei de Sanatate Publica Timisoara sa demareze de urgenta o verificare la Spitalul Municipal.- Boris Johnson a fost mutat la terapie intensiva, dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat luni seara. Premierul britanic a fost confirmat pozitiv cu coronavirus in urma cu 11 zile.Un purtator de cuvant a declarat public ca de duminica seara, cand Johnson a fost internat la spital, dupa ce simptomele nu-i cedasera dupa atatea zile, starea sa de sanatate s-a agravat.- Mastile nu reprezinta "solutia miracol" contra pandemiei de Covid-19 iar folosirea lor generalizata la nivelul populatiei nu este justificata decat daca celelalte masuri sunt imposibil sau dificil de pus in practica, a estimat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.- Potrivit PressAlert, 11 nou-nascutii de la Maternitatea Odobescu, parte a Spitalului Municipal Timisoara, au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus. Publicatia scrie ca mamele au teste negative ceea ce ar insemna ca bebelusii s-au infectat de la asistentele de la sectia de neonatologie - terapie intensiva care au fost confirmate deja cu COVID 19.- Politistii timiseni au confiscat, luni, 22.000 de manusi medicale de unica folosinta de la un barbat care le comercializa ilegal in Timisoara si care a primit si o amenda de 2.000 de lei.- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) urmeaza sa discute, in sedinta de vineri, un proiect privind imputernicirea Directiei Generale de Asistenta Sociala (DGASMB) sa identifice spatii corespunzatoare primirii si gazduirii copiilor ai caror parinti sunt infectati cu SARS-CoV-2.- Ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran a anuntat ca mai mult de 7.000 de persoane erau spitalizate la Terapie Intensiva luni seara iar 833 persoane au murit in ultimele 24 de ore.In Franta sunt 29.752 de persoane spitalizate (alti 831 de pacienti internati in ultimele 24 de ore), dintre care 7.072 sunt in stare grava (478 in plus intr-o zi).Epidemia de coronavirus a cauzat 8.911 de decese de la debut, in martie, in Franta.- Guvernatorul statului New York, epicentrul epidemiei de Covid-19 in SUA, a anuntat luni ca prelungeste pana la 29 aprilie masurile de izolare care impun inchiderea scolilor si a tuturor activitatilor neesentiale. Numarul deceselor in Statele Unite din cauza Covid-19 a ajuns luni la 10.000, potrivit unui bilant Reuters.Statele Unite se afla pe locul trei in lume in ceea ce priveste numarul deceselor, depasite doar de Italia cu 16.523 si de Spania cu 13.055.- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, ca daca nu va fi repornita economia, nu vom avea cum face fata crizei. El spune ca oamenii trebuie sa aiba curajul sa mearga la lucru.- Companiile continua lupta impotriva Covid-19 si au anuntat luni noi donatii, astfel ca Grupul Novartis doneaza 1,7 milioane lei Crucii Rosii, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald doneaza 60.000 de euro pentru sectia ATI de la Institutul National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan, angajatii companiilor E.ON din Romania strang bani pentru dotarea spitalelor, iar E.ON Romania va dubla suma stransa de angajati.- Sectia ORL a Spitalului Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea a fost inchisa, luni, dupa ce asistenta sefa a fost diagnosticata cu noul coronavirus. 27 de angajati ai spitalului au fost testati si asteapta sa afle daca au luat si ei virusul.- Politistii patruleaza si luni, la doua zile dupa ce localitatea Tandarei a intrat in carantina totala. Un numar de 160 de politisti au organizat filtre in Slobozia si Tandarei, iar in ultimele 24 de ore au fost aplicate doar 14 amenzi pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie.- Spitalul Municipal Blaj, unde sunt tratati bolnavi confirmati cu COVID-19 care au si alte boli asociate, pana luni in numar de noua, dispune de sapte aparate de ventilatie mecanica, din care doua proprii si cinci primite, prin transfer, pentru folosinta temporara, de la unitati similare din Alba Iulia - trei, Abrud si Cugir - cate unul.- Bilantul mortilor de COVID-19 din Regatul Unit a crescut cu 439 de noi decese in ultimele 24 de ore, numarul total al acestora fiind luni, la ora 16:00 GMT, de 5.373, a anuntat Ministerul Sanatatii, citat de Reuters si AFP.Potrivit sursei citate, luni, 6 aprilie, la ora 08:00 GMT, fusesera testate in total 208.837 de persoane, din care 51.608 au fost depistate pozitiv.- Amenzile pentru incalcarea prevederilor ordonantelor militare pot fi platite si online, incepand de luni, pe ghiseul.ro. Pentru acest tip de plati a fost creat un nou flux, in colaborare cu ANAF, deoarece sumele provenite din amenzile pentru acest tip de contraventii devin venit integral la bugetul de stat.- Managerul Spitalului Municipal din Ramnicu Sarat, Adrian Danielescu, sustine ca unitatea, stabilita ca spital de suport pentru tratarea bolnavilor de COVID 19, dispune de echipamente sanitare pentru 7-10 zile, o alta problema stringenta fiind lipsa medicilor specialisti care sa faca fata unui eventual val de pacienti confirmati cu coronavirus.- Ciocniri au avut loc luni, in Coasta de Fildes, intre politie si locuitori din Abidjan, care au inceput sa demoleze un centru de depistare a noului coronavirus, de teama ca acesta ar putea atrage persoane contaminate si ar contribui la o raspandire a bolii in cartierul lor, relateaza Reuters.- La nivelul, din data de 22 martie pana in prezent, au fost identificate pozitiv la testul pentru noul coronavirus un numar de, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS).- Mai multe persoane de pe o platforma maritima au refuzat sa permita dezinfectia acesteia, desi un coleg de la bord a avut simptome de COVID-19. Procurorii constanteni au inceput o ancheta in acest caz pentru zadarnicirea combaterii bolilor- O asistenta medicala din Botosani este cercetata dupa ce a continuat sa mearga la serviciu, desi trebuia sa stea in izolare. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani.- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 132.800.- O asistenta din Timisoara infectata cu noul coronavirus a fost sarbatorita in spital, de catre cadre medicale imbracate in combinezoane si masti de protectie, cu tort si baloane: "Eroii ingenuncheaza, ei nu cad niciodata".- Un dosar penal a fost deschis dupa ce directorul Spitalului de Urgenta Targu-Jiu nu a spus ca are aparat de testare a Covid-19. Judetul Gorj este locul in care a fost depistat primul caz din Romania de infectare cu noul coronavirus.- India a suspendat transportul feroviar de calatori pentru prima data in ultimii 167 de ani. Trenurile au fost transformate in spitale si nu vor transporta calatori pana pe 14 aprilie. Nu mai putin de 20.000 de garnituri de tren vor fi transformate in saloane de izolare pentru pacientii COVID-19.- Femeia care a contestat in instanta Ordonanta Militara nr. 3 a pierdut procesul la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce a cerut suspendarea articolelor care vizeaza circulatia persoanelor peste 65 de ani deoarece sunt discriminatorii. Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva.- Iata un grafic care arata cum au aplicat statele din Europa masurile de distantare sociala.- Este vorba de un barbat de 86 ani din jud. Botosani. Era internat din 23 martie la Spitalul de Urgenta din Botosani, in Sectia de Chirurgie, in urma unui accident casnic. Suferea si de diabet zaharat. A murit pe 31 martie si abia dupa deces, pe 1 aprilie, i-au fost recoltate probe pentru a fi testat de COVID-19, dupa ce pe Sectia de Chirurgie fusesera confirmati pacienti si cadre medicale infectate. Rezultatul pozitiv a venit ieri, pe 5 aprilie.- Este vorba de un barbat de 84 de ani din jud Cluj. A fost internat pe 5 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca cu diagnosticele de bronho-pneumonie dreapta si insuficienta respiratorie acuta, fiind suspect si de infectie COVID-19.El mai fusese internat in perioada 17 martie - 1 aprilie la Institutul de hepatologie din Cluj, pentru hepatita virala E. Acolo erau cazuri confirmate de coronavirus. Pe 6 aprilie a fost confirmat pozitiv pentru COVID-19.El mai suferea si de hipertensiune arteriala, stare posthepatita cu VHE tratata cu ribavirina, litiaza biliara si insuficienta renala acuta functionala usoara.- Este vorba de un barbat de 56 de ani din jud. Mures. Fusese internat in Spitalul Clinic Judetean Targu Mures, pe Sectia de boli infectioase, pe 30 martie, iar pe 1 aprilie a fost transferat la Terapie Intensiva.I s-au recoltat probe pe 31 martie, zi in care a si venit rezultatul pozitiv. A murit pe 1 aprilie. Nu se precizeaza de ce a fost anuntat la 5 zile distanta decesul.Barbatul suferea de insuficienta renala cronica si hipertensiune arteriala. Facuse hemodializa la un centru unde a mai fost confirmat un pacient pozitiv.- Un barbat de 56 de ani din judetul Timis. Pe 4 aprilie a fost internat la Spitalul Victor Babes din Timisoara, suferea si de diabet zaharat insulinodependent. In ziua internarii a fost testat si in aceeasi zi a venit si rezultatul. A murit astazi, pe 6 aprilie.- Un barbat de 70 de ani din judetul Hunedoara care suferea de adenom de prostata. Fusese internat pe 03 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Hunedoara iar pe 5 aprilie a fost transferat la Terapie Intensiva, intubat si ventilat. Nu se precizeaza cand a fost facut testul, dar rezultatul pozitiv a venit pe 5 aprilie, zi in care a si murit. In cazul sau nu a fost stabilita o legatura epidemiologica, deci nu se stie de unde a contractat virusul.- Este vorba de o femeie de 54 ani din judetul Neamt, care fusese internata in 16 martie la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, la Sectia de Terapie Intensiva, cu diagnosticul de insuficienta respiratorie acuta. Suferea si de anemie severa si avea o tumora duodenala si o penumonie tinute in observatie. A fost testata pe 16 martie si rezultatul a venit pe 30 martie. A murit ieri, pe 5 aprilie.- Secretarul de stat Ionel Oprea, care coordoneaza echipa militara de conducere de la Spitalul Judetean Suceava, a declarat, luni, ca angajatii spitalului vor trebui sa intre in carantina institutionalizata, pentru a limita riscul imbolnavirii din afara unitatii medicale.- Autoritatile din judetul Vrancea se contrazic pe tema centrelor de carantina din orasul Focsani si a obligativitatii purtarii mastilor in spatiile publice.Primarul orasului ii cere prefectului sa introduca reguli noi in ceea ce priveste protectia cetatenilor, in timp ce reprezentantul Guvernului in teritoriu ii cere edilului sef sa nu-i instige pe localnici impotriva persoanele intoarse din strainatate.- Comisia Europeana si Fondul European de Investitii (FEI - care face parte din Grupul Bancii Europene de Investitii) vor sa limiteze impactul pandemiei asupra intreprinderilor mici si mijlocii si asupra intreprinderilor mici cu capitalizare medie si deblocheaza opt miliarde de euro pentru finantarea a 100.000 de IMM-uri, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.- Indemnizatiile pentru cresterea copilului care expira pe perioada starii de urgenta se prelungesc automat pana la finalul acesteia, a transmis, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe contul sau de Facebook.- Optsprezece persoane de la azilul privat din Galati, in care au murit deja doi oameni, au fost confirmate pana acum cu coronavirus. In cazul altora se asteapta rezultatele testarilor. Se pare ca cea care a adus virusul in amplasament este chiar directoarea azilului.- Peste 80 de angajati din doua spitale din Sibiu, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) si Ambulanta, majoritatea asistente medicale, se afla in izolare acasa, dupa ce au intrat in contact cu persoane confirmate cu coronavirus.Totodata, o asistenta de pe Sectia de Obstetrica-Ginecologie Spitalului Judetean a fost confirmata cu coronavirus, ea intrand in contact cu 20 de persoane.- Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila (PSD), i-a cerut prefectului judetului Vrancea, Gheorghita Berbece, sa impuna purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice, institutii si spatii comerciale.- Ministerul Sanatatii anunta ca au fost schimbati din functie mai multi directori DSP, din mai multe orase.In acesta dupa amiaza au fost semnate ordinele de inlocuire din functie de catre ministrul Sanatatii", transmite Ministerul Sanatatii.- Arhiepiscopia Clujului a anuntat ca Pastile vor fi distribuite acasa credinciosilor de catre voluntari, sub forma de prescuri mici sau painisoare, ambalate direct de brutarii, care se vor aseza alaturi de un pahar etans sau sticluta cu vin intr-o punga de plastic, care va fi sigilata. Pachetul va fi lasat la usa casei credinciosilor, minimizand cat mai mult contactul direct cu acestia, potrivit Mediafax.- Sindicatul medicilor din Spitalul Judetean Deva reclama mai multe abuzuri si cere interventia ministrilor Sanatatii si Muncii. Printre cele reclamate se numara "14 zile de munca, selectia subiectiva a angajatilor in stare avansata de epuizare fizica si medic aflat in autoizolare acasa, adus la munca".- Guvernul german a intocmit o lista de masuri pe care sa le puna in aplicare atunci cand tara va intra in faza iesiri din izolare, pe careIesirea din izolare se va face treptat, iar lista de masuri cuprinde, printre altele, obligativitatea purtarii mastilor sanitare in locuri publice, limitarea adunarilor si accelerarea anchetelor epidemiologice.- Opt persoane, intre care un medic si doua asistente, de la Centrul de Dializa Alba Iulia au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus.De asemenea, au fost inregistrate 101 noi decese, iar numarul total a ajuns la 1.867.- Un barbat infectat cu noul coronavirus a fugit din Spitalul de Urgenta Timisoara inainte sa afle rezultatul testului Covid-19. Apoi a mers acasa si si-a inchis telefoanele pentru a nu fi gasit.- La 63 de ani, Patrick Francfort alias Patrick Gibson, bateristul grupului Gibson Brothers care a lansat melodiile disco "Cuba" si "Que Sera Mi Vida", a murit sambata seara din cauza coronavirusului la spitalul Lariboisiere din Paris, potrivit Le Figaro, citat de News.ro.- Sala de sport a Liceului "G. Moroianu" din Sacele, judetul Brasov, a fost transformata in spital de campanie pentru bolnavii care sufera de coronavirus. Spitalul a fost amenajat intr-o saptamana si are o capacitate de 50 de paturi, potrivit Antena3.Decese s-au inregistrat in Ilfov, Iasi, Arges, Vaslui si Bihor.- Directia de Sanatate Publica Gorj desfasoara o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu, care detine, din anul 2015, un aparat de depistare a noului coronavirus, dar nu l-a folosit. Reprezentantii unitatii medicale spun ca asteapta noi kituri de la producator pentru folosirea aparatului.- Conducerea Directiei de Sanatate Publica Timis a fost schimbata, luni, dupa ce directoarea Mariana Radulescu a acuzat ratiuni politice si "goana dupa capital electoral" in scandalul Maternitatii Odobescu unde mai multe persoane au fost infectate cu coronavirus.- Bilantul epidemiei noului coronavirus a trecut pragul de 60.000 de contaminari inregistrate in mod oficial in Iran, unde 3.739 de persoane au murit.- Procurorii craioveni fac cercetari, dupa ce reprezentantii Directiei de Sanatate Publica au permis iesirea din carantina a unor persoane care au insotit o femeie, confirmata cu Covid-19., mai spune Iohannis.Totodata, seful statului a afirmat ca in aceasta saptamana aproximativ 15 milioane de masti, dar si combinezoane, vor ajunge in Romania. Aceatea vor fi impartite medicilor, fortelor de ordine si populatiei.- Presedintele Klaus Iohannis anunta ca este necesara prelungirea starii de urgenta in Romania cu inca o luna. In acest sens el spune ca va emite un decret saptamana viitoare.Am solicitat guvernului sa vina cu propuneri, in cursul acestei saptamani vom elabora textul decretului,", a declarat Iohannis.- Premierul indian Narendra Modi, presedintele Ram Nath Kovind si alti reponsabili politici de rang inalt vor avea salariile reduse cu 30% in acest an, pe fondul epidemiei de COVID-19 si al consecintelor asupra economiei.- 80 de cadre medicale angajate ale servicilor de ambulanta din Romania s-au imbolnavit de COVID-19, in timp ce 269 sunt izolate acasa. Cifrele au fost prezentate de reprezentantii Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta", potrivit Mediafax.in toate spatiile publice, incepand din data de 7 aprilie 2020. Masura a fost adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau, la recomandarea secretarului de stat, Raed Arafat., potrivit Grupului de Comunicare Strategica.Urmeaza cele cu varsta intre 50-59 de ani, 833 de cazuri (21%), 30-39 de ani, 642 de cazuri (16% ) si categoria de varsta 60-69 de ani unde sunt 491 de cazuri (12%).La categoria de varsta 20-20 de ani sunt confirmate 320 de cazuri (8%), la 70-79 de ani 282 de cazuri (7%), peste 80 de ani 112 cazuri (3%), 10-19 ani - 100 de cazuri (2%) si 0-9 ani 71 de cazuri (2%). Totodata, sunt in procesare datele pentru 130 de persoane., a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica. "De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 29 de cetateni romani aflati in strainatate, 9 in Italia, 7 in Franta, 6 in Marea Britanie, 6 in Spania si unul in Germania, au decedat", conform GCS.- Autoritatile sanitare spaniole au anuntat luni caNumarul total al deceselor a ajuns la 13.055.Totodata, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.273 de noi cazuri, cu 1.750 mai putine decat in ziua anterioara. In prezent, numarul total a depasit 135.000.La ATI, in acest moment, sunt internati 179 de pacienti. Totodata, dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate si externate.- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba a propus autoritatilor centrale carantinarea comunei Ciuruleasa unde 11 persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus, acestea fiind internate in spital.- Polonia se afla inca in faza de inceput a luptei sale impotriva noului coronavirus, iar varful infectarilor este asteptat in mai si iunie, a afirmat luni premierul Mateusz Morawiecki.- Fostul ofiter MAI Nelu Lupu, care a mintit ca nu a calatorit in strainatate si care a infectat zeci de persoane cu COVID-19, a fost externat, conform unor surse. Barbatul nu le-a spus, initial, autoritatilor ca a fost plecat in Israel.Barbatul a fost internat initial la Spitalul de Urgenta "Dimitrie Gerota", unitate medicala care a intrat in carantina totala, din cauza lui.- China a vandut de la inceputul lui martie aproape patru miliarde de masti unor tari straine in lupta impotriva pandemiei noului coronavirus, au anuntat autoritatile chineze.- O femeie din nordul Italiei, care va implini varsta de 104 ani in luna august, a invins maladia infectioasa COVID-19 , cauzata de noul tip de coronavirus.- 11 angajati ai Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Galati au fost confirmati cu coronavirus, a anuntat prefectul judetului Galati, Gabriel Avramescu.- Timisorenii sunt indemnati sa iasa cu lanterne sau cu lumini, la ferestre sau balcoane, miercuri, 8 aprilie, timp de un sfert de ora, incepand cu ora 21:00, in semn de solidaritate cu cei care sunt in prima linie in lupta cu pandemia de coronavirus, precum si ca un mesaj de incredere si curaj pentru romanii care stau acasa. Initiativa apartine Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii - Cu masurile luate pana acum vom mai sta acasa inca opt saptamani, adica pana pe 1 iunie , a declarat prntru Antena3 managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel., decizia fiind luata de Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.Este vorba despre o femeie de 70 ani din judetul Iasi, care a luat contact cu o persoana confirmata cu COVID-19.- Calatorii de pe autobuzele din Constanta primesc sapunuri de buzunar. Societatea care se ocupa de transportul public vrea sa incurajeze astfel igiena personala, potrivit Mediafax.- Donald Trump se declara "increzator" in faptul ca premierul britanic Boris Johnson, spitalizat de duminica, se va reface dupa infectia cu noul coronavirus. "Sunt increzator si sigur ca va fi bine. Este un om solid", a declarat presedintele american.sau alte materiale in mijloacele de transport in comun si in spatiile publice inchise, potrivit unei decizii luate de Consiliul Judetean pentru Situatii de Urgenta.- Si la Spitalul Judetean Neamt pacientii confirmati cu noul coronavirus se plang de hrana primita. Pe Facebook au aparut imagini care arata ce primesc acestia la micul dejun: o felie de salam, un cub de unt si doua felii de paine.- Spitalele din tara nu se confrunta doar cu lipsa materialelor sanitare, ci si cu lipsa banilor pentru hrana pacientilor. De exemplu, la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, bolnavii primesc mancare de 10 lei pe zi.cand este vorba de pacienti care au necesitati deosebite din punct de vedere al dietei", spune Carmen Dorobat, manager Spitalul de Infectioase Iasi.- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat in legatura cusi a indemnat guvernele sa intensifice eforturile de prevenire a violentei impotriva femeilor.- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag. Japonia a inregistrat duminica 143 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, ceea ce ridica la 1.000 numarul persoanelor testate pozitiv.pana duminica seara siMai multi germani au decedat in strainatate in urma infectarii cu noul coronavirus.- Federatia "Solidaritatea Sanitara" anunta ca19% din totalul celor infectati sunt salariati din sanatate.Ritmul in care a crescut zilnic, in medie, numarul salariatilor din sanatate infectati in ultima saptamana a fost de 22,7% (22,7% in plus fata de ziua anterioara/zi; in data de 30 martie erau 215 salariati infectati)., sustine sindicatul.- Italia vrea sa reporneasca, treptat, activitatile economice, dupa Pastele catolic. Primele deschise vor fi afacerile mici, cu un singur angajat, precum tamplariile sau cizmariile. Activitatea economica va fi reluata daca se mentine curba descendenta a numarului de infectari.- Norvegia trimite o echipa medicala de urgenta in nordul Italiei pentru a ajuta autoritatile sanitare. "Infectia este sub control in Norvegia, in timp ce Italia este la varful crizei", a spus ministrul norvegian al Sanatatii, Bent Hoie.- Presedintele Klaus Iohannis va avea la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Finantelor Florin Citu, ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul Apararii Nicolae Ciuca, ministrul Economiei Virgil Popescu, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, ministrul Muncii Violeta Alexandru si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.La finalul sedintei, Iohannis va sustine o declaratie de presa.Este vorba despre doua femei din Satu Mare si Cluj, dar si trei barbati din Bihor, Constanta si Hunedoara. Toti aveau peste 65 de ani.- O femela de tigru malaezian de la Zoo din Bronx (New York) a fost testata pozitiv cu coronavirus. Nadia a fost singura testata, dar si sora ei Azul, precum si doi tigri Amur si trei lei africani au o tuse seaca. Se estimeaza ca ei sa se insanatoseasca in cateva zile si ca s-au infectat de la un ingrijitor Cei care nu fac asta nu vor fi primiti in institutiile si spatiile publice, dar nici in mijloacele de transport in comun.Totodata, se va restrictiona temporar circulatia in zona Spitalului Judetean. Exceptie vor face riveranii, masinile institutiilor publice si ale agentilor economici.- Orasul ecuadorian Guayaquil, puternic lovit de pandemia de COVID-19 si unde inregistrari video au aratat cadavre pe strazi, incearca sa faca fata cresterii numarului de decese cu sicrie din carton. Asociatia producatorilor de carton a oferit 1.000 de asemenea sicrie municipalitatii, care le-a trimis la doua cimitire din oras.- Ministrii de justitie din UE participa azi la o videoconferinta, pentru un schimb de informatii cu privire la masurile introduse de statele membre in domeniul justitiei ca raspuns la pandemia de COVID-19.Vor analiza pedepsele cu inchisoarea, cu un accent special pe situatia din centrele de detentie, avand in vedere pericolul aparitiei unui focar de COVID-19.-Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat "increzator" ca premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica, isi va reveni in urma infectiei cu coronavirus. "Sunt increzator si sigur ca se va face bine. Este un tip puternic", a declarat Donald Trump, afirmand despre Boris Johnson ca este un "prieten". Numarul victimelor creste accelerat in Statele Unite si a atins un nou record negativ duminica, atunci cand au fost anuntate 1.344 de decese inregistrate in doar 24 de ore. Potrivit bilantului publicat de Universitatea Johns Hopkins, numarul de cazuri confirmate in toata tara a ajuns la 337.274, din care 9.633 s-au dovedit a fi fatale pana acum.