Coronavirusul provoaca mari probleme in multe domenii. Cifrele de afaceri au scazut cu pana la 80%

In sectorul HoReCa cifrele de afaceri au scazut cu pana la 80%

Ce solutii se pot lua pentru a se evita falimentele

Ziare.

com

Sunt afectate atat firmele mari, cat si cele mici si mijlocii, nefiind pregatite pentru o astfel de situatie. Multe domenii se afla in pierdere, cum ar fi cel hotelier, agentiile de turism, restaurantele, transporturile.Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a anuntat ca a primit mai multe informatii de la membrii sai, care arata un impact in crestere asupra anumitor sectoare ale economiei, in special pentru IMM-uri, ca urmare a intensificarii efectelor virusului COVID-19 in Europa si a masurilor luate pentru a limita raspandirea.Daca nu sunt luate masuri rapid, reprezentantii IMM-urilor spun ca situatia s-ar putea inrautati si se poate ajunge la insolventa in unele cazuri.La nivelul Guvernului a fost constituit un Grup de Lucru Interinstitutional, pentru a cauta solutii care sa permita reducerea impactului coronavirusului asupra economiei. Printre masurile propuse se numara amanarea pana la 2 luni a platii contributiilor de asigurari sociale si de sanatate, retinute la sursa pentru angajati.Cei mai afectati, in momentul de fata, de criza coronavirusului sunt hotelierii, agentiile de turism, restaurantele, mai exact secorul HoReCa. Aici, cifrele de afaceri au scazut cu pana la 80%, a declarat pentru Ziare.com Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania."In primul rand, cele care sunt afectate imediat sunt din sectorul serviciilor si deja acolo sunt date clare legate de felul in care sunt afectate. Au scazut cifrele de afaceri cu pana la 80% in domeniul hotelier, al agentiilor de turism, restaurante, intr-un cuvant HoReCa. Domeniul transporturilor este de asemenea afectat imediat", ne-a declarat Florin Jianu.Totodata, un alt domeniu afectat de criza coronavirusului este cea auto, pentru ca romanii nu se mai gandesc in acest moment sa investeasca in autoturisme. Vor aparea probleme si la firmele mici si mijlocii care au relatii cu tarile afectate de acest nou virus, subliniaza presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Insa, momentan nu sunt date concrete in acest sens."In general, oamenii taie mai intai cheltuielile pentru produsele care sunt considerate de lux. Si aici intra si autoturismele. In industria automotive, Romania este importanta in ceea ce priveste acest domeniu. Si aici sunt efecte, dar inca nu avem date concrete in acest sens. Si pentru diverse componente, echipamente si asa mai departe avand relatii economice cu Italia, China si alte tari care sunt afectate vor aparea probleme. Dar nici aici inca nu sunt date in acest moment", ne-a declarat Florin Jianu.Miercuri a avut loc la guvern prima sedinta a Grupului de Lucru Interinstitutional, pentru a cauta solutii care sa permita reducerea impactului asupra economiei al coronaviruslui.Pentru ca IMM-urile sa reuseasca sa supravietuiasca in aceasta perioada, una dintre solutii ar fi amanarea cu pana la 2 luni a platii contributiilor de asigurari sociale si de sanatate, retinute la sursa pentru angajati, ne-a declarat Florin Jianu.Pe langa aceasta solutie, Consiliul National al IMM-urilor a propus si alte masuri, pe trei paliere."Primul palier este acela al fortei de munca. Trebuie sa avem grija de angajatii din companiile in dificultate. Si aici, pe langa amanarea platii contributiilor, poti fi si alte tipuri de masuri de natura ajutorului de stat. Poate din fonduri europene, poate din modificarea ajutoarelor de stat care deja exista si care sa subventioneze o parte din salariu pentru o perioada de timp pentru domeniile afectate", a subliniat Florin Jianu.Totodata, IMM-urile au propus imprumuturi cu dobanda zero, subventionata de stat, pentru ca firmele sa isi poata plati salariatii si furnizorii."Al doilea palier este acela al competitivitatii companiilor si noi am propus ca o masura principala sa fie aceea de imprumuturi cu dobanda zero - dobanda subventionata de catre stat, ca sa se inteleaga, nu inseamna ca bancile dau cu dobanda zero - pentru capital de lucru. Pentru ca firmele sa isi poata plati salarii, sa isi plateasca furnizori, contracte", spune Florin Jianu.Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a subliniat ca, in sedinta de miercuri, s-au mai propus masuri pentru firmele care isi trimit angajatii acasa: fie din masuri preventive, fie ca trebuie sa stea acasa cu copiii dupa ce s-au inchis scolile si gradinitele."Al treilea palier este legat de flexibilizare. Trebuie sa avem grija ca angajatii companiilor sunt si parinti si trebuie sa stea si ei acasa cu copiii. Trebuie luate diverse masuri, sunt angajatori care trimit oamenii acasa nu pentru ca ar fi bolnavi, ci ca masura preventiva. Si atunci trebuie sa avem grija si pe acest palier", a afirmat Florin Jianu.El spune insa ca trebuie facute multe analize in acest sens, pentru ca nu s-a asteptat nimeni la aceasta situatie, este o criza cu care nu ne-am mai confruntat pana acum. Totodata, Florin Jianu precizeaza ca trebuie luate masuri imediate, pentru a se preintampina falimentele."Trebuie facute multe analize pe toate aceste paliere, pentru ca nimeni nu a stiut ce inseamna aceasta criza, nu ne-am confruntat cu asa ceva. Si atunci deciziile acelui grup de lucru trebuie sa se bazeze pe analizarea atenta a diverse aspecte. Cred ca daca preintampinam acum, imediat, in termen foarte scurt, posibilele efecte negative, vom evita sa ajungem la faliment", a conchis Florin Jianu.