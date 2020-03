Coronavirusul ramane in sistemul respirator mai multe saptamani (Studiu)

Ziare.

Medicii din China au detectat ca ARN-ul a ramas in probele recoltate timp de 20 de zile, in medie, dupa infectare, au scris ei intr-un articol publicat in revista de medicina Lancet, relateaza Bloomberg.In prezent, perioada recomandata de carantina dupa expunere la coronavirus este de 14 zile. Insa, daca oamenii continua sa transmita virusul mult timp dupa ce simptomele le-au disparut, s-ar putea ca ei sa continue sa raspandeasca patogenul si dupa perioada de carantina.Prin comparatie, doar o treime dintre pacientii contaminati cu SARS au mai fost purtatori in tractul respirator de agent patogen timp de patru saptamani, conform cercetatorilor chinezi.Ei au analizat dosarele si testele de laborator de la 191 de pacienti tratati de Covid 19 in spitalele din Jinyintan si Wuhan, inclusiv de la 54 de pacienti care au murit din cauza infectiei.