Coronavirusul se raspandeste si prin incaltaminte. Ce poti face pentru a te proteja

Ziare.

com

Raportul realizat de CDC are la baza probe prelevate la Spitalul Huoshenshan din Wuhan, informeaza New York Post Astfel, mai mult de jumatate din esantioanele de pe talpile pantofilor personalului medical de la Terapie Intensiva aveau urme de coronavirus in momentul testarii.In aceste conditii, este recomandat sa ne descaltam la intrarea in casa. Apoi, incaltamintea fie o spalam rapid sau, in cel mai rau caz, o lasam pe balcon sau in aer liber.Totodata, acest studiu a aratat ca distanta de transmisie a COVID-19 prin aerosoli ar fi de 4 metri, mult mai mare decat se credea initial.In cadrul acestui studiu, s-au mai gasit urme de coronavirus si pe obiectele atinse frecvent de staff-ul medical, cum ar fi mouse de calculator, cosuri de gunoi sau marginea paturilor.C.S.