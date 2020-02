Coronavirusul va creste rezervarile pentru vacante in Romania. Se majoreaza insa si preturile

Ziare.

In viziunea reprezentantilor Travelminit.ro, primele luni ale anului sunt decisive pentru planurile de vacanta ale romanilor, cei mai multi profitand de promotiile de tip Early Booking pentru a-si rezerva vacantele de vara inca din lunile ianuarie si februarie.Pe fondul incidentei cazurilor de coronavirus inregistrate Europa, specialistii se asteapta la o crestere cuprinsa intre 25% si 35% a numarului de rezervari inregistrate pentru primavara aceasta, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, precum si majorarea pretului sejururilor in Romania."Cresterea cererilor pentru cazarile in Romania vine pe fondul unei presiuni deja existente pe turismul intern, indusa in mare parte prin voucherele de vacanta (...). Rezultatul unei cereri crescute pentru cazarea in Romania va avea drept efect cresterea pretului sejururilor in Romania cu 10% pana la 15% pentru primavara aceasta", sunt de parere reprezentantii Travelminit.ro.Potrivit sursei citate, vor exista perioade in care gradul de ocupare al hotelurilor din regiunile turistice va depasi 90%.Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata rezervarilor hoteliere din Romania care accepta si plata prin vouchere de vacanta. Oferta Travelminit.ro contine 4.000 de proprietati din Romania, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeti, cabane si campinguri din toate regiunile tarii.