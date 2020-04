Cosmarul unei femei insarcinate, confirmate cu coronavirus. A pierdut copilul dupa ce a stat ore in sir in vama Nadlac

LIVE

Tanara de 26 de ani a pornit din Italia pe 7 aprilie. A doua zi, pe 8 aprilie, a ajuns la punctul de frontiera Nadlac, pe unde intra in tara romanii veniti din Vest. In vama, autoritatile i-au inghesuit pe toti in corturile de triere."De dimineata pana la ora 14, dupa masa. Aproape era seara. Am vazut un cort mai liber, atunci cand mi-am luat o banca si am scos-o afara la ora 7-8 dimineata ca sa stau la soare", spune femeia.Dupa acest episod, gravida a fost preluata de pompieri si transferata la o locatie pentru carantinati. Aici, viitoarea mamica a aflat ca urmeaza sa stea cate 6 persoane intr-o singura camera."Eram obosita, nu mai puteam sa mai stau cu inca trei barbati. Desi pana la urma am acceptat. M-am dus in spatele aeroportului si au vrut sa ne bage intr-o casa la care s-a curatat atunci pe moment. Domnul politai imi spunea ca daca nu accept va trebui sa ma bage in casa cu forta", povesteste femeia.Abia spre miezul noptii tanara viitoare mamica a fost transferata la un hotel din Timisoara. In acea noapte, insa, si-a dat seama ca nu mai simte miscarile copilului in burta."Stiu foarte sigur ca si in vama misca cat de cat cand am ajuns. Am depistat la hotel ca nu mai misca. Si mi s-a parut burta asa un pic ovala si m-am panicat si a doua zi miercuri am sunat la ambulanta", spune femeia.Tanara a renuntat sa mearga din start la spital de frica sa nu se infecteze cu coronavirus. Ambulantierii i-au recomandat sa urmareasca pana in seara daca simte miscari ale copilului in burta."M-au luat contractiile foarte tare joi si am fost dusa la spitalul Odobescu fara izoleta. Am ajuns la ora 12 si mi s-a spus ca inima copilului nu mai bate si ca trebuie sa fac avort imediat", adauga gravida.La Maternitatea Odobescu din Timisoara, acolo unde acum o saptamana au fost depistati fals pozitiv cu coronavirus mai multi nou-nascuti, tanara a facut testul pentru COVID-19."Am cerut autopsia copilului si in jumatate de ora mi s-a spus ca sunt pozitiv la COVID si in aceste cazuri nu se poate face autopsia copilului", spune femeia.Dupa acest episod, femeia a primit cateva foi A4 pe care urma sa faca o declaratie prin care refuza autopsia copilului decedat. Tanara a refuzat si a fost transferata la maternitatea Bega din Timisoara pentru tratament specific coronavirusului. Acum femeia se simte bine, fara febra sau alte simptome specifice COVID-19.