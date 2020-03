Costache a decis ca toti angajatii Ministerului Sanatatii sa lucreze de acasa. Sediul a fost dezinfectat, el s-a dus la audieri

Ziare.

Informatia a fost confirmata, pentru Ziare.com, de purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii. Nu avem pana la acest moment un raspuns in legatura cu motivul pentru care a fost luata aceasta decizie, insa in noaptea de vineri spre sambata o angajata de acolo a fost confirmata cu Covid-19. De precizat, insa, ca Victor Costache a mers in aceasta dimineata in Parlament pentru a fi audiat. Ministrul nu a purtat nici manusi, nici masca de protectie.Mai mult, intrebat in legatura cu decizia de a se prezenta in persoana si fara a respecta masurile pentru protectia celorlalti, Costache a cerut alesilor sa nu lase procedurile sa faca mai multe victime decat virusul in sine.Intrebat daca a fost testat si de ce nu se afla in izolare, de vreme ce formularul prevede clar sa fie testati cei care au intrat in contact cu o persoana infectata si, deci, sa nu-i afecteze si pe altii, Costache a spus ca "intr-adevar, trebuie actualizat formularul" si ca "daca stam sa ne incurcam in proceduri nu mai facem nimic".Cei de la USR l-au intrebat cate teste mai sunt in Bucuresti si daca testarea din Parlament este conforma cu procedurile."Sa avem grija ca procedurile sa nu ne omoare inaintea virusului. Avem peste 10.000 de teste real time PCR, iar in paralel avem teste rapide, in depozite peste 50.000. La testele rapide se iau 2 picaturi de sange, mai fiabile sunt testele real time PCR, dar ele se realizeaza la indicatii epidemiologice stricte", a spus Costache.El a primit, in final, aviz negativ, la propunerea PSD De precizat ca Victor Costache s-a aflat vineri, umar la uar cu Ludovic Orban , cand premierul a convocat jurnalistii la conferinta de presa pentru a anunta ca senatorul liberal Chitac a fost confirmat pozitiv cu coronavirus si, deci, el, guvernul, conducerea PNL si parlamentarii intra in autoizolare.Atat premierul cat si ministrul Sanatatii au atins microfoanele, pupitrul si chiar si unul pe altul cand faceau schimb de locuri ca sa fie auziti mai bine cand isi anunta autoizolarea, incalcand, astfel toate recomandarile pe care institutiile pe care ei le conduc le transmit populatiei.