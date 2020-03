Costache: Mai devreme sau mai tarziu vom trece in scenariul trei. Este o certitudine. Suntem pregatiti

Ziare.

com

"Este un sistem sanitar slabit, este un sistem sanitar care a fost legiferat si intretinut nesanatos ani de-a randul, un sistem sanitar care are foarte mult pana va ajunge la nivelul Frantei, Germaniei sau Italiei care ati vazut cat de repede un sistem sanitar ultraperformant cum a fost dat peste cap de aceasta epidemie de COVID-19", a afirmat Victor Costache, miercuri seara, intr-un interviu la Antena 3, referindu-se la sistemul de sanatate romanesc.Afla cele mai noi informatii despre coronavirus Acesta a catalogat drept "un buget vlaguit" cel pe care l-a gasit la Ministerul Sanatatii.Ministrul Sanatati a spus ca "important este sa nu repetam din greselile trecutului", adaugand ca "nu este momentul sa aruncam cu piatra, sa acuzam pe nimeni in momentul de fata"."Trebuie toti, ca popor, ca societate, sa constientizam ca nu mai putem in momentul de fata sa traim ca pana acum. Trebuie sa calatorim mult mai putin, sa evitam aglomeratiile pana reusim sa descifram secretele acestui virus", a mai spus ministrul Sanatatii.Ela sustine ca numarul cazurilor de imbolnavire va creste, iar Romania va trece la urmatoarea faza."Mai devreme sau mai tarziu vom trece in scenariul trei. Este o certitudine. Suntem pregatiti, avem resursa umana necesara, avem paturile de terapie intensiva, inca avem consumabile, ne luptam cu orice inseamna fenomen speculativ, de aceea am blocat exportul paralel", a spus Costache.El a precizat ca sunt tari care cauta sa se aprovizioneze cu materiale sanitare din stocurile din Romania, acesta fiind motivul pentru care autoritatile au interzis exportul de materiale sanitare.