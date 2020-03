Costache si Streinu-Cercel, despre cazul Suceava: A fost un accident epidemiologic

LIVE

Ziare.

com

"Avem in total peste 100 de paturi de terapie intensiva si in jur de 2.000 de paturi de sectie. Urmeaza o serie de spitale de faza 2, sunt spitale de pneumologie, la care se adauga spitale care sunt identificate la fiecare judet. Sper sa ajungem la un plus de 4 - 5.000 de paturi in spitale faza 1 si faza 2, sa evitam contactul intre pacientii COVID-19 si non-COVID-19.In urma accidentului de la Suceava am luat aceasta masura luni, in care, timp de doua saptamani, orice interventie invaziva programata si consultatii sa fie oprite in spitalele romanesti, pentru a se putea creste stocurile si proteja personalul medical", a spus ministrul Sanatatii, Victor Costache, la Antena3.Despre cazul medicilor de la Suceava care s-au infectat, directorul Institutului Matei Bals, prof.dr. Adrian Streinu Cercel, a spus ca se astepta ca acest "accident epidemiologic" sa se intample la Iasi, din cauza numarului mare de persoane venite din Italia."Ce s-a intamplat la Suceava nu este ceva nemaipomenit, este ceva ce era de asteptat. Eu ma asteptam sa apara la Iasi. (...) Pentru ca foarte multe persoane au venit din Italia cu avioanele cu relatia Iasi - Suceava. (...) Faptul ca s-a intamplat la Suceava este un accident epidemiologic. Nemaipomenit este ca au fost peste 50 de persoane in aceeasi zi. Asta inseamna ca au avut in spate o persoana puternic transmitatoare. Pot fi persoane puternic transmitatoare persoanele ipohondre, care in realitate nu au nimic, se plimba din cabinet in cabinet", a afirmat prof.dr. Adrian Streinu Cercel. Un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19 , conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, anunta GCS.Din cele 103 cadre medicale, 43 sunt medici, dintre care 27 sunt din Suceava.Mai sunt diagnosticati 45 de asistenti medicali, dintre care 30 in Suceava, 14 Infirmieri (13 infirmieri Suceava) si o ingrijitoare.