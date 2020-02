Costache: Tanarul cu coronavirus are o usoara faringita

Ziare.

com

"Tanarul este foarte putin simptomatic, are o usoara faringita, pentru a fi mai clar, are o usoara roseata in gat. Pentru asta, evident, ramane in izolare la 'Matei Bals' timp de 14 zile si i se va acorda tratament simptomatic impotriva durerii, antiinflamator", a afirmat Costache la B1 TV.Costache a spus ca la nivel national sunt 189 de persoane in carantina, dintre care 123 sunt din Gorj, persoanele care au intrat in contact fie cu pacientul zero - italianul, fie cu pacientul unu - tanarul internat la "Matei Bals".Ministrul Sanatatii a explicat ca tanarul a fost depistat pozitiv la coronavirus chiar daca nu a intrat in contact cu italianul bolnav prin faptul ca virusul ramane activ pe suprafete mult timp."Ne putem pazi foarte bine de acest virus. Acest virus are capacitatea de a rezista pe suprafete undeva la 9-14 zile. Este foarte important sa ne spalam pe maini foarte des, sa folosim gelurile dezinfectate si sa evitam sa ne atingem fata. Asa se explica ca probabil tanarul a atins o suprafata pe care o atinsese italianul", a precizat Costache.El a mai mentionat ca izolarea la domiciliu se aplica tuturor persoanelor care vin din zonele de risc, cum ar fi Veneto si Lombardia si sunt puse in carantina persoanele care vin din focarele de infectie cum ar fi zona din China si din cele 11 localitati din Italia."Avem 189 in carantina pe teritoriu, din care 123 sunt numai din Gorj. Majoritatea sunt persoanele care au fost in contact fie cu pacientul zero, cu italianul, fie cu pacientul 1 - tanarul internat. (...) Va explic de ce sa nu intram in panica. Impreuna cu pacientul infectat au stat in casa 7 persoane care la test au iesit negative si toti vor fi carantinati", a spus Costache.El a adaugat ca persoanele in varsta sunt mai susceptibile sa faca o forma mai grava atunci cand contacteaza virusul.