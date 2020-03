Covasna: Spital in izolare dupa ce un angajat s-a imbolnavit cu Covid-19. Printre pacienti sunt copii, mame si o femeie care urmeaza sa nasca

Ziare.

Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a precizat ca este vorba despre o femeie care urmeaza sa nasca, 8 paciente internate in sectia de Ginecologie, 13 mame si 17 copii internati la sectia de Neonatologie, precum si 21 de medici si asistente care lucreaza in aceste doua sectii si in sala de nasteri.Acesta a mai mentionat ca, imediat dupa confirmarea diagnosticului, au fost luate masuri pentru stoparea internarilor in sectiile mentionate si izolarea persoanelor care au intrat in contact direct sau indirect cu angajatul confirmat cu COVID-19."Ieri seara (sambata - n.r.), in jurul orei 21:00, ne-a anuntat Directia de Sanatate Publica (DSP) despre pozitivarea unui rezultat de coronavirus al unui angajat de pe sectia de Ginecologie, motiv pentru care, incepand cu ora 21:15, aseara, deja am luat decizia de transfer al pacientilor, inca din Urgenta, catre spitalul suport de la Targu Secuiesc, care a fost desemnat sa sustina in aceasta perioada activitatea non-corona a spitalelor. (...)Deci, am luat decizia de a transfera cazurile de obstetrica si cazurile de ginecologie, respectiv neonatologie, inca de la aceasta ora, adica de la ora respectiva nu a intrat in spital nimeni cu aceasta patologie. Pacientii care erau internati si care sunt si in momentul de fata, e vorba de o doamna care urmeaza sa nasca, 8 paciente la sectia de Ginecologie, 13 mamici si 17 copii la neonatologie, plus 21 de asistente si medici, sunt izolati in sectiile respective si sunt sub supraveghere medicala. Deci, pentru pacienti supravegherea medicala nu a incetat", a declarat Andras Nagy Robert.El a mai adaugat ca, in cursul diminetii de duminica, a demarat si o ancheta epidemiologica pentru a identifica, pe cat posibil, toate persoanele care ar fi putut contacta virusul in aceste imprejurari si, totodata, a inceput decontaminarea spitalului.Managerul institutiei a mai mentionat ca angajatul diagnosticat cu COVID-19 a acordat consultatii medicale si in Policlinica in perioada 8-18 martie. Acesta a mai mentionat ca inca nu s-a stabilit daca angajatul in cauza a contactat virusul in Austria, unde a fost in concediu, sau dupa ce a revenit in tara.De asemenea, a mai spus ca dupa intoarcerea din strainatate nu a fost necesar sa intre in izolare, deoarece la vremea respectiva Austria era "tara verde"."Nu stiu cate persoane ar putea sa fi fost expuse. Probabil sute, e greu de zis. (...) Norocul este ca in toata aceasta perioada de cand s-a reintors din strainatate angajatul a purtat masca si manusi tot timpul si din acest punct de vedere cred ca nu va avea o amploare atat de mare cat ar fi putut avea daca nu erau aceste masuri de protectie. (...) Nu este exclusa nici varianta sa nu fi adus virusul din strainatate, ci sa-l fi contactat de aici", a mai spus managerul spitalului.Autoritatile au facut apel la cetatenii care au fost in contact cu personal medical sau pacienti ai sectiilor mentionate sa se autoizoleze si sa anunte Directia de Sanatate Publica sau Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta."Atragem atentia celor care in ultima perioada au intrat in contact cu angajatii sectiilor amintite sa se autoizoleze, impreuna cu familia la domiciliu 14 zile si sa apeleze urmatoarele numerele de telefon puse la dispozitie de autoritati : ISU Covasna: 0755-740 427 DSP Covasna: 0757-354 074, 0749-038 675, 0751-297 992, 0751-041 426", se arata intr-un comunicat de presa al Prefecturii Covasna.Putin mai tarziu dupa conferinta spitalul a anuntat ca testele COVID-19 facute medicilor si asistentelor sunt negative. Inca nu exista informatii despre pacienti.