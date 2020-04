Covid-19: 310 cazuri noi confirmate in Romania in ultimele 24 de ore. Cele mai multe in Hunedoara si Suceava

Aproape 700 de romani infectati in alte tari

Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 (noul coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 306 au decedat, iar 852 au fost declarate vindecate si externate, a informat Grupul de Comunicare Startegica.La ATI, in acest moment sunt internati 204 pacienti, cu 4 mai putin decat in ziua precedenta.Numarul de testari realizate in Romania a ajuns duminica la 62.328, in crestere cu peste 3.000 fata de sambata, cand au fost raportate 59.272 de teste.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 24.193 de persoane. Alte 68.757 de persoane (fata de 74.233, in ziua precedenta) sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.1. Alba 108 (+5)2. Arad 249 (+20)3. Arges 57 (+6)4. Bacau 69 (+4)5. Bihor 836. Bistrita-Nasaud 827. Botosani 156 (+1)8. Brasov 238 (+19)9. Braila 1610. Buzau 1311. Caras-Severin 51 (+3)12. Calarasi 3513. Cluj 183 (+6)14. Constanta 157 (+2)15. Covasna 117 (+26)16. Dambovita 3017. Dolj 4318. Galati 190 (+7)19. Giurgiu 49 (+2)20. Gorj 821. Harghita 7 (+1)22. Hunedoara 303 (+49)23. Ialomita 100 (+11)24. Iasi 113 (+6)25. Ilfov 119 (+2)26. Maramures 49 (+4)27. Mehedinti 1728. Mures 217 (+14)29. Neamt 285 (+29)30. Olt 12 (+1)31. Prahova 3932. Satu Mare 37 (+5)33. Salaj 17 (+4)34. Sibiu 109 (+8)35. Suceava 1.661 (+47)36. Teleorman 62 (+3)37. Timis 284 (+9)38. Tulcea 14 (+1)39. Vaslui 40 (+2)40. Valcea 1341. Vrancea 117 (+1)42. Municipiul Bucuresti 751 (+21)In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 696 de cetateni romani sunt in continuare confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus):- 420 in Italia,- 196 in Spania,- 20 in Franta- 9 in Germania- 39 in Marea Britanie (+2 fata de raportarea precedenta din 11 aprilie)- 2 in Namibia,- 2 in SUA,- 2 in Austria,- 2 in Belgiasi- cate unul in Argentina, Irlanda, Luxemburg si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, au decedat 44 de cetateni romani aflati in strainatate: 13 in Italia, 10 in Franta (un deces in plus, fata de raportarea de sambata, 11 aprilie), 11 in Marea Britanie, 6 in Spania, 2 in Germania, unul in Belgia si unul in Suedia.Politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 8.862 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 19.190.772 lei.La raportarea precedenta, oamenii legii transmiteau ca au depistat, in ultimele de 24 de ore, 8.992 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 19.423.449 de lei.De asemenea, s-au intocmit 374 dedosare penale (dintre care 8 in ultimele 24 de ore), sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.