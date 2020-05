COVID-19 a ucis alti 15 romani. Bilantul total al deceselor ajunge la 818

LIVE

Iata detaliile:- este un barbat de 72 de ani din Bucuresti, internat pe 9 aprilie in Spitalul Victor Babes cu febra, semne si simptome respiratorii si imagistica pulmonara modificata, la sectia de terapie intensiva - intubat si ventilat mecanic. A fost confirmat cu coronavirus in data de 10 aprilie. Pacientul a murit pe 3 mai. Comorbiditati: boala cardiovasculara. El intrase in contact cu sotia sa, de asemenea confirmata.- este o femeie de 59 de ani din Covasna, internata pe 5 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Gheorghe, sectia de nefrologie cu insuficienta renala cronica. A fost confirmata in data de 13 aprilie si a murit pe 4 mai. Comorbiditati: persoana dializata, cardiomiopatie ischemica, insuficienta valvulara, tromboza artera pulmonara.- este o femeie de 90 de ani din Dambovita, internata pe 17 aprilie in Spitalul Judetean Targoviste, cu insuficienta respiratorie si pneumonie. A fost confirmata in aceeasi zi cu coronavirus si a murit astazi. Ea suferea de hipertensiune arteriala si casexie. Beneficiar camin pentru varstnici Racari, potrivit GCS.- este un barbat de 52 de ani din Botosani, internat pe 29 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Bototsani pentru abdomen acut, pentru care are interventie chirurgicala. A fost confirmat cu COVID-19 pe 30 aprilie si a murit in data de 3 mai. Comorbiditati: neoplasm digestiv.- este o femeie de 97 de ani din Vaslui, internata pe 27 aprilie in Spitalul municipal Barlad, unde dezvolta hemoragie digestiva inferioara pe timpul internarii. A fost confirmata cu coronavirus in 27 aprilie si a murit pe 4 mai. Comorbiditati: ateroscleroza cerebrala. Beneficiar camin pentru varstnici.- este un barbat de 75 de ani din Vrancea, internat pe 20 aprilie in Spitalul municipal Adjud. Se transfera la Spitalul Judetean Focsani, in data de 02.05.2020, in urma unui stop cardiac resuscitabil din timpul sedintei de dializa, si este intubat. A fost confirmat cu COVID-19 pe 22 aprilie si a decedat in data de 3 mai. Comorbiditati: boala renala cronica, boala neurologica, dementa, Persoana dializata.- este un barbat de 67 de ani din Gorj, internat pe 2 mai in Spitalul Motru cu insuficienta respiratorie acuta. Barbatului i-au fost recoltate probe pentru coronavirus in data de 3 mai, zi in care a si murit. Rezultatul pozitiv a venit pe 4 mai. Comorbiditati: boala pulmonara cronica.- este un barbat de 58 de ani din Botosani, internat in spital pe 21 aprilie pentru bronhopneumonie. Barbatul a fost confirmat cu COVID-19 in data de 21 aprilie si a murit pe 2 mai.- este o femeie de 77 de ani din Bucuresti, internata pe 4 aprilie in Spitalul Universitar de Urgenta. Se transfera la Spitalul Colentina in data de 20 aprilie si in 26 este internata in sectia de terapie intensiva. Pacientei i-au fost recoltate probe in data de 19. rezultatul pozitiv fiind primit pe 20 aprilie. Femeia a murit pe 4 mai. Comorbiditati: Meningiom, hipertensiune artieriala, Parkinson.- este o femeie de 78 de ani din Suceava, internata pe 1 mai in spital. Ea fusese confirmata anterior cu coronavirus, in data de 30 aprilie. Pacienta a murit pe 3 mai. Comorbiditati: hipertensiune artierala, angina pectorala. Persoana beneficiara la camin de batrani.- este un barbat de 83 de ani din Suceava, internat pe 29 aprilie. El a murit in data de 30 aprilie, la mai putin de 12 ore de la internare. Probe i-au fost recoltate in 29 aprilie, dar rezultatul pozitiv a venit in data de 3 mai. Comorbiditati: hipertensiune arteriala, fibrilatie atriala, senilitate, infectie cu Clostridoides.- este un barbat de 64 de ani din Suceava, internat pe 10 aprilie. GCS informeaza ca barbatul avea simptomatologie respiratorie cu cateva zile inainte de internare, dar refuza initial internarea si s-a tratat singur. I-au fost recoltate probe pentru coronavirus in 12 aprilie, iar rezultatul pozitiv a venit in data de 13. Pacientul a murit pe 3 mai. Comorbiditati: stenoza aortica protezata valvular, fibrilatie atriala, insuficienta cardiaca.- este o femeie de 81 de ani din Suceava, internata in data de 27 aprilie cu simptomatologie respiratorie. A fost confirmata cu COVID-19 in data de 25 si a decedat pe 3 mai. Femeia suferea de hipertensiune arteriala si dementa mixta. Persoana din focarul Centru de batrani.- este o femeie de 79 de ani din Suceava, internata pe 17 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pentru simptomatologie repiratorie. A fost confirmata cu coronavirus in 20 aprilie si a decedat in 3 mai. Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva, insuficienta circulatorie cerebrala, insuficienta venoasa cronica. Contact cu fiica si nepotul cu simptomatologie respiratorie.- este un barbat de 70 de ani din Suceava, internat pe 10 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pentru simptomatologie repiratorie. A fost confirmat cu coronavirus in aceeasi zi si a decedat in 3 mai. Comorbiditati: hipertensiune arteriala, steatoza hepatica.