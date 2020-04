COVID-19 ataca si creierul, spun medici americani: Unii nu stiau nici in ce zi sau an suntem. Contactati doctorul daca deveniti confuzi!

Ziare.

Printre altele, medicii au constatat ca mai multi pacienti cu COVID-19 adusi la spital sufereau nu doar de febra, tuse seaca si dificultati respiratorii, ci si de pe urma unei stari generale de confuzie. Spre exemplu, unii dintre pacienti nu stiau nici macar in ce zi sau in ce an ajunsesera la medic.Intr-o prima faza, medicii si-au spus ca, pe undeva, e normal sa se intample asa, din cauza ca atunci cand creierul pacientului este privat de oxigen - pe fondul dificultatilor respiratorii cauzate de COVID-19 - bolnavul poate uita anumite lucruri, potrivit publicatiei Japan Times. Cu toate astea, n-a trecut mult pana cand medicii au constat ca starea de confuzie se instalase si in randul unor pacienti care inca respirau bine si ale caror creiere nu fusesera private de oxigen.In aceste conditii, neurologul Jennifer Frontera de la Spitalul Langone din New York University - Brooklyn le-a spus jurnalistilor de la AFP ca acum medicii incearca sa afle daca nu cumva COVID-19 provoaca daune insemnate si la nivel neurologic.Iar Frontera nu este prima care lanseaza in discutie aceasta ipoteza. Un studiu publicat deja in Jurnalul Asociatiei Medicale Americane (JAMA) arata ca - in cazul unui lot de 214 pacienti din China infectati cu SARS-CoV-2 - mai mult de o treime (mai exact 36,4% - n.red.) suferisera de simptome neurologice, de la pierderea gustului si a mirosului pana la crize si chiar atacuri cerebrale.Un alt studiu publicat in New England Journal of Medicine arata ca 58 de pacienti din Strasbourg (Franta) care au ajuns la spital cu COVID-19 erau agitati si confuzi, iar creierul lor prezenta inflamatii.Andrew Josephson seful departamentului de neurologie din cadrul Universitatii California din San Francisco spune ca o astfel de descoperire schimba radical modul in care ar trebui sa gandim tratamentele impotriva bolii, dar si relatia cu pacientii."Sunt semne clare ca virusul afecteaza ce avem noi mai de pret: creierul. In aceste conditii, vechea recomandare: 'Chit ca ai simptome, nu veni la medic decat daca respiri foarte greu!' nu prea mai e valabila. Daca devii confuz si nu mai esti in stare sa gandesti, clar trebuie sa te adresezi medicului", a spus Andrew Josephson.Pentru oamenii de stiinta nu e chiar atat de suprinzatori ca SARS-CoV-2 ar putea afecta creierul. Si alte virusuri o fac. Printre ele, HIV.Cum fac virusurile sa afecteze creierul? In doua moduri, a explicat Michel Toledano, neurolog la Mayo Clinic din Minnesota.Prima modalitate: virusul declanseaza ceea ce medicii numesc "furtuna de citokine", cauzand o asa-zisa encefalita autoimuna, care cauzeaza inflamatia creierului.A doua modalitate este infectarea directa a creierului, care provoaca o encefalita virala. Asta ar insemna ca in lichidul cerebral sa se gaseasca SARS-CoV-2. Si singurul caz documentat pana acum este al unui pacient japonez.De aceea, medicii cred ca cel mai adesea problemele neurologice in cazul infectarii cu SARS-CoV-2 sunt de natura autoimuna. Adica din cauza unui raspuns foarte alert al sistemului imunitar - care incearca sa ucida virusul - este afectat si creierul.Si alti medici americani, citati de New York Times , sustin ca au tratat pacienti care prezentau simptome neurologice importante, dupa infectarea cu noul coronavirus. Cu toate astea, acesti medici au declarat ca numarul de pacienti cu astfel de afectari ale creierului este mic, raportat la totalul celor care s-au infectat pana acum cu SARS-CoV-2.G.K.