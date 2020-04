COVID-19: Bilantul negru urca accelerat. De saptamana ce vine vedem daca s-a raspandit sau nu in zilele de Paste

LIVE TEXT

On en parle plus qu'on ne le voit. Ci-dessous, une cellule respiratoire infectee par le SARS-CoV-2. En rouge & jaune, des vesicules caracteristiques du cycle de vie d'un #virus contiennent le materiel viral necessaire a sa replication & a l'infection d'1 nouvelle cellule #COVID19 pic.twitter.com/z9K363rgAG - Inserm (@Inserm) April 20, 2020

Un nou focar de COVID-19 in judetul Suceava

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 401 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 11.036

Alte 7 persoane au murit din cauza coronavirusului in Romania, bilantul ajunge la 608 decese.

Dupa 15 mai in Romania se vor relaxa restrictiile si tot mai multe voci afirma ca este nevoie de o testare mult mai mare a populatiei. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 136.518 de teste pentru coronavirus.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca exista o capacitate de testare de 10.000 de teste pe zi, insa lipseste personalul specializat . Astfel ca in Romania, in prezent, se fac aproximativ 6.000 de teste pe zi.Situatia la nivel mondial ramane grava.In SUA s-a depasit pragul de 54.000 de morti provocate de noul coronavirus, acesta fiind cel mai grav bilant inregistrat in lume pana acum.Intre timp, tot mai multe tari incearca sa gaseasca un vaccin care sa ajute pe viitor la prevenirea acestei boli, dar multi experti in domeniu spun ca nu va fi gata in acest an - Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca una dintre masurile la care lucreaza impreuna cu institutiile financiare internationale vizeaza investitia directa a statului in companii private.- Patronul unui fast-food din Craiova lucreaza pizza cu praz medicilor de la Spitalul Judetean, cu toate ca recunoaste ca de la inceputul pandemiei vanzarile i-au scazut cu 50%.Patronul unui fast-food din Craiova, Ciprian Ogarca, s-a gandit sa ii ajute pe medicii care lucreaza in prima linie in lupta contra coronavirusului. El face pizza cu praz pe care o duce personal la spital.- Medicul Adrian Marinescu de la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti spune ca nu exista solutii miraculoase pentru tratarea COVID-19. Specialistul nu crede ca cineva ar putea demonstra utilitatea injectarii dezinfectantilor, una dintre solutiile sugerate de Donald Trunp."Dezinfectantele pe baza de alcool sunt utile pentru maini, dar de aici pana sa vorbim de injectarea acestor solutii e o cale destul de lunga. Nu cred ca cineva ar putea demonstra o utilitate in sensul acesta, nu vad utilitatea in raport cu coronavirus", a declarat specialistul de boli infectioase de la Institutul "Matei Bals" Adrian Marinescu.Medicul spune ca Donald Trump vrea sa vina cu o solutie miraculoasa pentru tratarea COVID-19, dar ca aceasta nu exista in momentul de fata.- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, duminica seara, ca in aceste zile se va vedea daca numarul cazurilor de infectii cu COVID-19 va creste, aceasta fiind corelata cu perioada de Paste."Asteptam sa vedem,. Acum suntem in perioada in care pot sa inceapa sa apara cazurile, deci incubatia incepe pe la 4-7 zile pana la 14 zile, deci in aceste zile vom vedea daca va fi o crestere corelata cu perioada de Paste", a spus Arafat, la Digi24.- Trei autobuze cu 243 de cetateni moldoveni care veneau de la Paris au ramas blocate duminica dimineata la un popas pe marginea unei autostrazi in estul Frantei, dupa ce Germania si Republica Ceha le-au refuzat trecerea din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza AFP, citand autoritati locale.- Programul Operational de Sanatate (POS) ar putea deveni functional incepand cu primul trimestru al anului viitor si astfel vor putea fi accesate 4,5 miliarde de euro pe care Romania le-a propus sa fie alocate pentru finantarea serviciului public de sanatate, a declarat, duminica, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.- Directorul Directiei de Comunicare si Strategii din Consiliul Judetean din Arad, Andrei Ando, "pacientul 102", povesteste, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, experienta din spital, dupa ce s-a infectat cu coronavirus, avand o forma moderata a bolii. "Am avut uneori accese de panica, mi s-a parut, in anumite momente, ca starea mea se degradeaza, mai ales atunci cand febra nu ceda nici dupa zece zile de tratament greu, sau cand aveam frisoane, sau cand simteam ca mi se rup muschii, fasie cu fasie, de pe picioare", spune el.- Bilantul zilnic al mortilor a scazut la 242 de decese in Franta, o scadere clara, la fel ca in Spania si Italia, relateaza AFP. Bilantul total al mortilor a crescut la 22.856 de la 1 martie, a anuntat Directia Generala a Sanatatii (DGS).In acest bilant, 14.202 de decese au fost inregistrate in spitale, iar 8 654 in institutii sociale si medico-sociale, inclusiv in aziluri de batrani (Ephad), a precizat DGS. Bilantul contaminarilor a crescut la 124.575, iar 28.217 de persoane erau spitalizate cu COVID-19 duminica, cu cinci oameni mai putin decat sambata.- Politia antirevolta a dispersat duminica, la Hong Kong, o manifestatie in favoarea democratiei la care participau aproximativ 300 de persoane, in pofida interdictiei adunarilor de peste patru persoane, din cauza noului coronavirus, relateaza Reuters.Manifestantii - majoritatea tineri si purtand cagula - au intra in centrul comercial Cityplaza, unde au strigat "Eliberati Hong Kongul, revolutia vremurilor noastre!" si au cantat cantece in semn de protest.- Live Nation, unul dintre principalii promoteri de concerte din lume, si-a schimbat politica de rambursare a biletelor pentru concertele amanate din cauza pandemiei.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, Michael Rapino, CEO-ul companiei, a anuntat: "Fani, va auzim. Nu vrem sa asteptati in suspans cat timp show-urile sunt reprogramate. Multumita reactiilor voastre, Live Nation a revizuit politica de rambursare. Daca noi date nu sunt stabilite in decurs de 60 de zile, veti putea primi banii inapoi la acel moment".- Un mesaj inedit, transmis din avion, a ajuns, duminica, la medicii din Timisoara care lupta pentru combaterea coronavirusului. Este vorba despre un avion usor care a zburat deasupra unor spitale din oras, cu un banner cu mesajul "Linia intai", alaturi de o inima.- Italia a inregistrat 260 de decese suplimentare din cauza epidemiei de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta cifra cea mai scazuta dupa 14 martie cand peninsula deplansese 175 de morti, potrivit France Presse.Din 14 martie, Italia a inregistrat in fiecare zi peste 300 de morti, atingand culmi de 1.000 de decese, pana la un total de 26.644 de morti. Numarul persoanelor diagnosticate in prezent ca pozitive pentru noul coronavirus a crescut in schimb, dupa sase zile consecutive de scadere, atingand 106.103, adica cu 256 mai mult decat sambata.Totalul cazurilor - de contaminari, vindecari si decese - este de 197.675.- Emisarul american responsabil de negocierile intre SUA si talibani a cerut duminica insurgentilor sa instituie o "incetare a focului umanitara" in Afganistan cu scopul de a facilita lupta impotriva unui "inamic comun": noul coronavirus, informeaza AFP."Bunastarea poporului afgan si a tarii depinde de angajamentul tuturor partilor de a-si consacra intreaga energie luptei impotriva pandemiei de COVID-19, inamicul comun al tuturor", a scris Zalmay Khalilzad intr-o serie de mesaje transmise pe Twitter.- Regatul Unit a inregistrat duminica 413 decese suplimentare in spitalele cu pacienti afectati cu noul coronavirus, cifra care marcheaza o scadere clara, insa ridica bilantul total la 20.732 de morti in aceasta tara, potrivit AFP.Aceasta cifra, cea mai scazuta de la sfarsitul lunii martie, marcheaza o diminuare spectaculoasa fata de ziua precedenta, cand s-au inregistrate 813 decese suplimentare. In ce priveste numarul persoanelor confirmate pozitiv, acesta a crescut cu 4.463 fata de ziua precedenta, la 152.840 de persoane.- Autoritatile au inchis duminica doua crescatorii de nurci din sudul Olandei dupa depistarea unor animale pozitive la coronavirus, infectate probabil in urma contactului cu oamenii, informeaza AFP.- Diplomati chinezi au abordat responsabili ai guvernului german cu scopul de a-i incita sa exprime opinii pozitive asupra gestionarii de catre Beijing a epidemiei de COVID-19, a declarat Ministerul de Interne german, intr-o scrisoare pe care Reuters a putut-o sa o consulte duminica.- Ministrul Muncii din Germania, Hubertus Heil, a declarat ca, in contextul unui numar atat de mare de germani care muncesc de acasa din cauza pandemiei de COVID-19, va initia o lege care sa prevada dreptul de a munci de la domiciliu, demers despre care asociatiile angajatorilor spun ca nu sunt interesate, informeaza DPA.- Cluj-Napoca va pierde circa 60 de milioane de euro, daca festivalurile programate sa aiba loc in aceasta vara vor fi anulate din cauza epidemiei de coronavirus. Primarul orasului, Emil Boc, spune ca este putin probabil ca evenimente de mare amploare sa mai aiba loc.- Brad Pitt a facut o sceneta in care il impersoneaza pe dr. Anthony Fauci, care dezminte unele dintre cele mai grave lucruri pe care Donald Trump le-a spus despre coronavirus.- Inca 11 romani infectati cu coronavirus au murit, ceea ce urca bilantul zilei la 18 si pe cel total la 619.- Bilantul epidemic al Letoniei este de 812 cazuri de COVID-19, 12 morti si 267 de vindecati, desi autoritatile nu au blocat economia. Premierul tarii, Krisjanis Karins, a explicat pentru Sunday Telegraph care a fost reteta succesului, in conditiile in care masurile de distantare nu au fost drastice."Abordarea noastra a fost testare, identificarea celor pozitivi si izolarea lor. Am incercat sa gasim un echilibru intre pastrarea sanatatii oamenilor si incercarea de a nu face rau economiei in mod ireparabil", a explicat premierul leton.- Un artist francez recunoscut pentru graffiti-urile sale de mari dimensiuni realizate pe iarba, care se vad cel mai bine de la inaltime, si-a prezentat duminica cea mai recenta creatie, in Alpii Elvetieni, avand o tematica legata de pandemia de COVID-19 si infatisand o fetita care priveste spre orizont, informeaza Reuters.- Institutul National francez de Sanatate si Cercetare Medicala (INSERM) a publicat o fotografie facuta cu un microscop electronic al unei multimi de virusuri SARS Cov-2 in plina actiune intr-o celula respiratorie umana.Interiorul celulei a fost colorat cu albastru, pentru ca virusul si structurile pe care le induce sa se distringa mai bine.- Alti sapte jandarmi din Craiova au fost confirmati cu coronavirus, ei aflandu-se in concediu medical la domiciliu, intrucat intrasera in contact cu primul jandarm depistat cu COVID-19.- Sute de persoane au iesit pe plaje in statul american Georgia, care iese putin cate putin din izolare, incercand sa pastreze distanta unii fata de altii, relateaza AFP. Guvernatorul republican Brian Kemp a decretat vineri deschiderea mai multor categorii de afaceri - insa plajele sunt deschise de la 5 aprilie. Liderul politic al statului a anulat la acel moment hotarari municipale cu privire la inchiderea plajelor, spre marea nemultumire a alesilor locali.- Sectia de Terapie Intensiva de la Spitalul Penitenciar Rahova devine sectie pentru detinutii cu COVID-19. Sectia are 16 paturi si doua ventilatoare, a anuntat, duminica, Administratia Nationala a Penitenciarelor.- Sectiile de Ortopedie si Medicina Interna ale Spitalului Judetean de Urgenta Bacau au fost inchise, dupa ce DSP a descoperit cazuri de infectie cu COVID-19 din focar extern, se arata intr-un comunicat al conducerii spitalului.Potrivit comunicatului, cele doua sectii au fost inchise incepand de vineri pentru o perioada de 14 zile.. Peste 100 de oameni, angajati si beneficiari, au fost confirmati cu noul coronavirus in Centrul de Rabilitare si Recuperare Neuropshiatrica din Costana.- Starea de sanatate a arhiepiscopului Pimen al Sucevei si Radautilor s-a ameliorat, a declarat duminica purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu. Intr-o emisiune la Realitatea TV, Vasile Banescu a precizat ca starea de sanatate a IPS Pimen "este una fragila, fireste, tinand cont de varsta venerabila pe care o are", dar a subliniat ca ea este "progresiv ameliorata".- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a atras atentia asupra faptului ca numarul cazurilor de imbolnavire la noi este mult sub media din restul Europei, afirmand ca "inca nu am atins varful pandemiei" si ca lucrurile "se pot schimba dramatic".- Rusia a raportat duminica 6.361 de noi cazuri de COVID-19, numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus ajungand astfel la 80.949. In ultimele 24 de ore, 66 de persoane au decedat, iar bilantul total urca la 747.- Copiii spanioli, aflati in izolare de sase saptamani, pot iesi de azi sa se joace in strada. Ei nu au insa dreptul sa se joace cu vecini si nici sa se indeparteze mai mult de un kilometru de domiciliu sau sa iasa fara un adult.- Doctorul Emilian Ioan Imbri, managerul Spitalul Victor Babes, a declarat la Antena 3 ca, in ciuda faptului ca masurile de relaxare vor incepe din data de 15 mai, medicii nu pot lasa garda jos. Cu privire la perioada urmatoare, medicul sutine ca- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat ca exista 16 paturi de ATI, la Penitenciarul-Spital Rahova, pentru eventualele cazuri medii si severe de infectare cu coronavirus in randul detinutilor.- Judetul Suceava si municipiul Bucuresti raman pe primele doua locuri la numarul cazuri de COVID-19 inregistrate, cu 2.613, respectiv 1.167 de imbolnaviri, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS).- Bilantul zilnic al deceselor din cauza COVID-19 in Spania a scazut la cel mai mic nivel de peste o luna, iar in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 288 de morti.Numarul contaminarilor a crescut de la 205.905 sambata, la 207.634 duminica, precizeaza Guvernul.- Pana la aceasta data,: 1.157 in Italia, 226 in Spania, 26 in Franta, 16 in Germania, 64 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia.Este vorba despre o persoana care a decedat in Spania. De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana la acest moment,19 in Italia, 16 in Franta, 23 in Marea Britanie, 8 in Spania, 3 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia si unul in SUA., anunta Grupul de Comunicare Strategica.Dintre persoanele confirmate pozitiv,- O asistenta medicala de la Spitalui Judetean de Urgenta Craiova a fost diagnosticata cu COVID-19. Femeia lucreaza in Sectia Oncologie si ar fi intrat in contact, in afara spitalului, cu un pacient cu cancer intors de la un spital din Bucuresti.- Alti sapte jandarmi de la Gruparea Mobila Craiova au iesit pozitiv la testul pentru COVID-19. Intreg detasamentul din care fac parte a fost retras din misiuni si va fi testat, informeaza Mediafax.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca, intrucat au vazut din experienta Frantei, care a deschis partial scolile ca "primele semne nu sunt incurajatoare"., dintre care 172 de cazuri fatale., a anuntat duminica dimineata Institutul Robert Koch (RKI). In acelasi interval,, cu 140 mai multe decat sambata., subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol "sanatatea copiilor".Printre cei decedati se numara si doi barbati de la centrul de batrani din Galati.- Sectia ATI a Spitalului Militar ROL 2 devine operationala la inceputul saptamanii viitoare, au anuntat, duminica, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale. Sectia va avea 24 de paturi si toate dotarile necesare.- Centrul pentru Controlul si Preventia Bolilor (CDC) din SUA a adaugat sase noi simptome pe lista posibilelor semne de COVID-19 . Anterior, CDC mentiona doar febra, tusea si scurtarea respiratiei.Agentia americana a decis sa mareasca aceasta lista incluzand:, informeaza Digi24. Acesta se afla la marginea orasului si se intinde pe o suprafata de 4.500 de metri patrati. Spitalul a fost amenajat pentru a putea prelua bolnavi asimptomatici si cu simptome usoare, in cazul in care spitalele de suport sau spitalul de pneumologie vor fi suprasolicitate., incepand de luni, dupa ce cinci angajati au fost confirmati cu coronavirus.- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a anuntat ca va permite farmacistilor independenti sa preleveze esantioane pentru teste pentru noul coronavirus si ca va extinde testarea pentru anticorpi, incepand cu personalul din prima linie si cu alti lucratori esentiali, informeaza agentia Reuters, citata de Agerpres.- La doua zile dupa ce a suscitat o polemica mondiala parand sa propuna tratarea COVID-19 cu dezinfectant, presedintele american, Donald Trump, a scris sambata pe Twitter ca nu merita sa consacre timp briefingurilor sale de presa cotidiene asupra pandemiei noului coronavirus. Zeci de protestatari germani s-au confruntat sambata cu politistii , in centrul Berlinului, din cauza masurilor de izolare impuse de autoritati pe perioada pandemiei de COVID-19. "Imi vreau viata inapoi!" scria pe una dintre pancarte.- Un studiu al Centrului de sanatate pentru Cercetarea si Supravegherea Imunizarii (HCIRS) din New South Wales arata ca- Ministrul de Interne britanic, Priti Patel, a reluat sambata apelul catre populatie de a respecta restrictiile impuse de autoritati pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Acesta a subliniat ca pericolul inca nu a fost depasit in Regatul Unit.- In doua spitale din judetul Alba nu mai exista niciun cadru medical bolnav in acest moment, cele care au fost depistate cu Covid-19 fiind declarate vindecate dupa ce rezultatele testelor de verificare au iesit negative.- Creste din nou numarul deceselor in SUA.Totodata, sunt 936.293 contaminari confirmate de la aparitia pandemiei.- Premierul britanic, Boris Johnson, refacut in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, va reveni luni la munca , a anuntat o purtatoare de cuvant a Downing Street.