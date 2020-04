COVID-19: Curse gratuite oferite de taximetristi cadrelor medicale, doar in baza legitimatiei de serviciu

Ziare.

"Incercam din toate puterile noastre sa ii ajutam. Tara trece printr-o reala criza (...) Trebuie sa facem ceva, sa fim uniti", a explicat pentru TVR taximetristul contantean Gheorghe Neagu, care face taximetrie in timpul liber si spune ca nu ia niciun ban cadrelor medicale pe care le transporta.La randul lor, cadrele medicale sunt recunoscatoare pentru ajutorul oferit, spunand ca initiativa este binevenita pentru ca, evitand transportul in comun, evita sa intre in contact cu mai multe persoane, prin urmare riscul de contaminare scade.Si alti taximetristi din Cluj, Bucuresti sau Brasov organizeaza curse gratuite pentru cadrele medicale, dupa cum relata in urma cu mai multe zile Mediafax De altfel, aplicatia de taxi si ridesharing FREE NOW (Clever) a creat o sectiune dedicata personalului medical din Bucuresti care lupta impotriva coronavirusului si personalului din institutiile implicate in organizarea si gestionarea starii de urgenta prin care pot comanda curse si se pot deplasa gratuit de la si catre locul de munca in perioada starii de urgenta, in baza legitimatiei de serviciu, relateaza StartupCafe Circa 200 de soferi parteneri din Bucuresti s-au alaturat acestei initiative.