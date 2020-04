COVID-19: De ce ne punem singuri in pericol si ce putem face

Ziare.

In timpul unei crize, cum este si cea curenta, ne gasim in situatia de a judeca lucrurile si de a lua decizii in conditii de incertitudine, scriu Eldar Shafir, profesor de stiinte comportamentale si politici publice la Princeton, si Donald Redelmeier, cercetator senior la Sunnybrook Research Institute, intr-un comentariu publicat in The Lancet . Autorii au identificat cateva "capacane comportamentale" care pot influenta aceste judecati si care in acest caz ne pot pune in pericol pe noi toti. Tot ei ne sfatuiesc si cum le putem evita.Amenintari precum COVID-19 atrag initial atentia prin faptul ca nu stim multe despre ele, declansandu-se astfel teama de necunoscut. Cu timpul insa, devin tot mai putin misterioase, oamenii nu le mai percep ca fiind la fel de amenintatoare si, in consecinta, sunt mai putin inclinati sa respecte recomandarile privind sanatatea publica. Este important a li se aminti in mod repetat si creativ despre evolutia situatiei pentru a se evita acest lucru, recomanda autorii.Una dintre strategiile pentru prevenirea contractarii COVID-19 este evitarea atingerii fetei. Este insa una dintre masurile cel mai greu de respectat, fiind un reflex ce nu este usor de suprimat. Iar atunci cand au o "scapare" oamenii o pot percepe ca pe un esec personal. Sfatul autorilor este ca liderii de opinie sa evidentieze cazurile celebritatilor testate pozitiv, pentru a reduce stigmatizarea. De asemenea, autoritatile ar trebui sa le spuna oamenilor ca astfel de scapari sunt firesti si trebuie sa se revina la respectarea recomandarilor dupa ele.COVID-19 a devenit principala noastra preocupare, dand mai putina importanta unor aspecte precum odihna, miscarea si compania umana. O solutie propusa este aceea ca autoritatile sa colaboreze cu medicii pentru ca acestia sa se asigure ca pacientii se protejeaza si de celelalte riscuri la adresa sanatatii lor.Autorii se refera aici la tulburarile psihice, care nu pot fi depistate cu un simplu test, ca schizofrenia, depresia si consumul de droguri, pe care situatia actuala le poate inrautati. Pentru o schimbare comportamentala consistenta este necesar sa se acorde mai multa atentie sanatatii mintale si comunicarii, precum si promovarea unui mediu sanatos acasa, spun autorii.Perioada lunga de incubatie, intervalul prelungit dintre interventie si rezultate sunt chestiuni care afecteaza la randul lor respectarea masurile de siguranta - pentru ca nu stii sigur daca functioneaza. Autorii recomanda ca autoritatile sa-i indemne pe oameni sa nu actioneze in functie de relatarile zilnice, fluctuante, privind evolutia epidemiei, care are putea fi interpretate in mod eronat ca tendinte reale.Manifestam o aversiune fata de schimbare, pe care o asociem cu pierderi. Insa am putea sa profitam de aceasta zguduire temporara a status-quo-ului pentru a privi lucrurile intr-o lumina noua. Dupa ridicarea situatiei de urgenta, spitalele ar putea introduce la scara mai larga telemedicina, de exemplu.Acestea au o influenta puternica asupra comportamentului uman. A lucra in mijlocul unei comunitati, a lua masa cu prietenii, a avea grija de varstnicii din familie sunt comportamente pe care le-am manifestat intreaga viata si nu este usor sa schimbam acest lucru. Este important sa li se aminteasca oamenilor ca normele s-au schimbat, iar un rol important ar trebui sa aiba aici cadrele medicale, care ar trebui sa fie modele pentru comunitate, mai sustin cei doi autori.C.S.