COVID-19: Europa si SUA au depasit un caz la 1.000 de locuitori. Ce tari se apropie de 1% infectati din totalul populatiei

Europa a depasit pragul 746.500 de cazuri, joi, numar care facea ca raportul cazurilor de infectare cu coronavirus sa fie de 1 la 1.000. Populatia Europei este de 746,5 milioane. Statista.com transmite ca erau aproape 748 de mii de cazuri in Europa, joi dimineata, in timp ce harta Berliner Morgenpost arata ca joi seara erau aproapePotrivit statisticilor Worldometers , trei tari europene, Vatican, San Marino si Andorra se apropie dedin totalul populatiei infectata cu coronavirus in aceste tari. Luxemburg si Islanda se apropie de 0,5%, in timp ce Spania a trecut de 0,3%. Tara iberica are peste 150 de mii de cazuri inregistrate pana joi seara, dintre care peste 15 mii de decese.Cu, Romania este printre tarile europene care stau cel mai bine. O situatie mai buna in Europa este in doar 10 state. Tara noastra a trecut joi de pragul de 5 mii de imbolnaviri . Doar trei state europene au sub 100 de cazuri la un milion de locuitori: Ucraina (43), Rusia (69) si Bulgaria (89), vecinii de la sud de Dunare avand cea mai scazuta rata a imbolnavirilor din Uniunea Europeana. Celelalte sapte tari care stau mai bine decat Romania sunt toate din partea estica a Europei.Dincolo de Atlantic, Statele Unite, care au mai mult de un sfert din numarul mondial de cazuri si. Cu aproape 160 de mii de cazuri, potrivit New York Times , statul New York se apropie de asemenea de pragul de 1% din populatie care a avut sau are coronavirus.La nivel mondial, se inregistrau joi seara aproape 1,6 milioane de cazuri si aproape 95.000 de morti. Raportat la totalul populatiei mondiale, inseamna mai mult de