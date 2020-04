COVID-19: Mai mult de 150.000 de decese au fost raportate in lume. Aproape doua treimi sunt in Europa

Ziare.

Astfel, in total, 150.142 de decese au fost inregistrate in lume pentru 2.207.730 de cazuri, dintre care aproape doua treimi in Europa (96.721 decese pentru 1.100.677 de cazuri), cel mai afectat continent.In Statele Unite au murit 34.575 de oameni, fiind cea mai afectata tara din lume. Este urmata de Italia cu 22.745, Spania - 19.478, Franta - 18.681, si Regatul Unit - 14.576.In Romania, vineri la amiaza Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca am trecut de 8.000 de cazuri de coronavirus. Mai exact, bilantul total a ajuns la 8.067 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 in tara noastra. Totodata, numarul total al deceselor inregistrate in Romania a ajuns la 411